Анекдоты недели - 167 Был на свадьбе. Гуляли весело и хорошо! Только устал очень! Больше жениться не буду!

- Папа, а меня принес аист?

- Нет, тебя ворона накаркала.

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Бойся красивой женщины, еще больше бойся красивой и одинокой, а если она красива, одинока и обижена, лучше сразу притворись мертвым…

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Диагностировал у себя аллергию на деньги... Когда вижу свою зарплату: слезятся глаза и я начинаю чихать на работу.

И только премия временно снимает симптомы…

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Разговаривают блондинки:

- У тебя какое зрение?

- Минус 5.

- Ой, ты, наверное, мерзнешь постоянно?

***

- Ой, девушка, к вам нитка прилипла.

- Это мой купальник, нахал!

***

Когда я хожу с мужем по магазинам и он говорит:

- Я расплачусь!

Мне кажется, он хочет поменять ударение...

***

_ Изя, проснись! У нас по двору кто-то ходит.

- И шо я могу сделать?

- Как, шо? Иди разбуди собаку!

***

C улицы пришли два куска грязи:

Говорят, что они мои дети:

Пойду отмою – по голосу вроде похожи.

***

Маленькие хитрости.

Впервые идя в гости к девушке, не садись в лифт. Пройди пешком по лестнице на ее 9-й этаж, узнаешь все, что о ней пишут соседи.

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В Одессе.

- Сарочка, у нас есть деньги?

- Нет.

- Но как же так?! Я же тебе вчера зарплату отдал.

- У меня есть деньги. У нас - нет.

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Из объяснительной в дежурной части: "Считаю, мне не стоило вчера ехать из бара домой на машине. Тем более что пришел я туда пешком".

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- А почему если мужчина случайно попадает в бане в женскую часть, то на него орут и кипятком плещут?

- Так они там не накрашены и без укладки!

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У меня были проблемы, и я взял кредит.

Оказалось, что раньше у меня не было проблем…

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Если вам говорят: "Ну не будем вам мешать!" - это значит, что помогать вам никто не собирается.