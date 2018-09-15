Анекдоты недели - 167

- Папа, а меня принес аист?
- Нет, тебя ворона накаркала.
***
Бойся красивой женщины, еще больше бойся красивой и одинокой, а если она красива, одинока и обижена, лучше сразу притворись мертвым…
***
Диагностировал у себя аллергию на деньги... Когда вижу свою зарплату: слезятся глаза и я начинаю чихать на работу.
И только премия временно снимает симптомы…
***
Разговаривают блондинки:
- У тебя какое зрение?
- Минус 5.
- Ой, ты, наверное, мерзнешь постоянно?
***
- Ой, девушка, к вам нитка прилипла.
- Это мой купальник, нахал!
***
Когда я хожу с мужем по магазинам и он говорит:
- Я расплачусь!
Мне кажется, он хочет поменять ударение...
***
_ Изя, проснись! У нас по двору кто-то ходит.
- И шо я могу сделать?
- Как, шо? Иди разбуди собаку!
***
C улицы пришли два куска грязи:
Говорят, что они мои дети:
Пойду отмою – по голосу вроде похожи.
***
Маленькие хитрости.
Впервые идя в гости к девушке, не садись в лифт. Пройди пешком по лестнице на ее 9-й этаж, узнаешь все, что о ней пишут соседи.
***
В Одессе.
- Сарочка, у нас есть деньги?
- Нет.
- Но как же так?! Я же тебе вчера зарплату отдал.
- У меня есть деньги. У нас - нет.
***
Из объяснительной в дежурной части: "Считаю, мне не стоило вчера ехать из бара домой на машине. Тем более что пришел я туда пешком".
***
- А почему если мужчина случайно попадает в бане в женскую часть, то на него орут и кипятком плещут?
- Так они там не накрашены и без укладки!
***
У меня были проблемы, и я взял кредит.
Оказалось, что раньше у меня не было проблем…
***
Если вам говорят: "Ну не будем вам мешать!" - это значит, что помогать вам никто не собирается.
Глеб работал в женском коллективе, и все знали, что он спит с начальницей. Только Глеб не знал....
Исследования показали, что лучше всего гомеопатия помогает тем, кто ее продает....
Для универа нужны деньги. Универ нужен для работы. Работа нужна для денег. Мне интересно: кто был вдохновителем этой гениальной системы?...
Мне часто в детстве говорили, что я очень добрая и милая девочка… В общем… сглазили, сволочи…...
У коней - кобылы. У быков - телки. У дураков - дуры. Глянула на своего - король!...