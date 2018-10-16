Шоумен Зеленский будет участвовать в выборах президента Украины С заявлением о своем официальном участии в президентских выборах в Украине шоумен Владимир Зеленский "до последнего потянет", сообщают источники.

Шоумен Владимир Зеленский будет участвовать в президентских выборах в Украине, которые состоятся в 2019 году.

Об этом сообщил источник в окружении бизнесмена Игоря Коломойского.

"Зеленский идет на выборы, однако до последнего потянет с заявлением про официальный старт. До какого-то времени действительно были большие сомнения, и повсюду поступали противоречивые сигналы... Сегодня решение принято. И уже даже создан штаб", – сказал собеседник издания.

По его словам, руководителем избирательного штаба Зеленского назначен руководитель ООО "Квартал 95", лидер партии "Слуга народа" Игорь Баканов.

"Нет пока ни пошагового плана действий, нет программы и стабильного финансирования. В команде не приживается ни один политтехнолог. Разных приводят, но пока ни один не подошел. Из забавного – на смотрины к Коломойскому водили и главу комитета по свободе слова, депутата от "Народного фронта" Викторию Сюмар. Но Игорь Валерьевич ее забраковал – и к работе команды она пока не подключилась", – отметил источник "Страны".

Издание утверждает, что для Коломойского, который имеет проблемы с украинскими и американскими властями, "вопрос правильных ставок на выборах – ключевой с точки зрения его будущего экономического и политического выживания".

Выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года. Согласно соцопросу, проведенному центром социальных исследований "София" с 27 сентября по 6 октября, Зеленский находится на шестом месте по рейтингу кандидатов в президенты, имея поддержку на уровне 6,6%.

Источник: gordonua.com