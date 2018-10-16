Зачем нужны игрушки для взрослых, и как их выбрать Табу на секс давно сняты, эта тема стала активно обсуждаться на разных уровнях. Однако остается стереотип, что секс-игрушки используют люди с девиантной сексуальностью. Зачем нормальным людям стимуляторы, и как сделать выбор в секс-шопе.

Многие украинцы за естественность. Однако далеко не у всех, особенно женщин, получается достичь удовольствия без дополнительной стимуляции. Поэтому первая причина приобретения секс-игрушек – получение удовольствия.

Следующая причина – разнообразие. Здоровые моногамные отношения без измен отлично поддерживаются при помощи игровых элементов, которые просто незаменимы, когда пара уже длительное время в отношениях.

И третий момент – возможность скрасить жизнь одиноким людям. Конечно, секс-игрушка никогда не сможет заменить живого человека (хотя инновационные роботы очень успешно имитируют людей), но на безрыбье и рак – рыба.

Выбираем игрушки для взрослых

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Новичкам не стоит начинать со сложных многофункциональных приборов. Для начала стоит решить, какую зону вы хотите стимулировать и, каким образом. Отзывы покупателей на сайте очень помогают с выбором.

Материалы

Одним из важных моментов является материал секс-игрушки. Специалисты рекомендуют выбирать непористые силикон, сталь или стекло. Это обеспечивает антибактериальность, долгий срок службы, простой уход и безопасность владельца.

На втором месте стоят изделия из термопластичных эластомера и резины (TPE и TPR). Они не менее безопасны и не вызывают аллергию, однако имеют поры, поэтому нуждаются в качесвтенном уходе и осторожном применении.

К опасным игрушкам относятся вещи из винила, поливинхлорида и желе. В них эксперты часто находят опасные для здоровья фталаты и иные химвещества. Еще один неоднозначный материал – популярный латекс. Его дискредитируют малый срок службы, отталкивающий запах и шанс получить аллергию.

Где купить секс-игрушки

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