Эксперт: массовые убийства в Керчи - провал спецслужб РФ при совершении теракта Массовое убийство в Керчи: появились очередные нестыковки в расследовании и новые мотивы теракта. Подозреваемый в массовом убийстве учащихся Керченского политехнического колледжа в оккупированном Крыму Владислав Росляков не мог совершить это преступление.

К преступлению могут быть причастны спецслужбы РФ, уверен военный эксперт Олег Жданов. Так он заявил, комментируя нестыковки в расследовании этого теракта и версии российских властей:

"Считаю, что он не мог совершить это преступление. Тем более, есть еще одна деталь: фотографии, где он идет с ружьем, сделаны на лестничной площадке того корпуса, где нет учащихся – там ремонт. И там даже на фото есть заградительные ленты, натянутые на лестнице. А убитым он лежит совсем уже в другом корпусе. То есть идет полная нестыковка, когда сделана была фотография с оружием и когда произошло "самоубийство". Его убили, понятно, что он не застрелился сам. Вообще, у меня сложилось общее впечатление, что теракт в Керчи – трагический провал спецслужб России по совершению тяжких терактов с целью запугивания населения", – пояснил он.

По словам эксперта, как раз главная задача любых терактов – либо создание общественного мнения для поддержки политики государства, либо для устрашения населения.

"Смотрите, как используются результаты теракта: российские СМИ все причисляют Крым к территории России, так сказать, прибивают гвоздями, мол, крымчане такие же, как мы россияне, они тоже страдают от терактов, их тоже убивают. То есть в РФ теракт это – норма, судя по их внутренней обстановке (напомню про крайние взрывы в Домодедово, на Привокзальной площади, не говоря уж о "Норд-Осте", Каширском шоссе, Беслане и т.д.). В Крыму зреет очень большое недовольство в плане того, что "камни с неба" уже никто не хочет, и все теперь уже вспоминают, как хорошо было при Украине, какие бы украинцы плохими ни были. Но, видимо, что-то у российских спецслужб пошло не так. Уже даже есть информация, что очевидно было даже две группы нападавших – одна пыталась провести теракт, а другая (военнослужащие) хотела им помешать", – сказал он.

Эксперт уточнил, что есть две группы раненых: одни находятся в Севастопольском военном госпитале, а другие – в Феодосийском.

"Их развезли. Одного из Феодосии с пулей в позвоночнике доставили самолетом на операцию в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Бурденко в Москве. Это уже подтвержденные данные. То есть, считаю, если в общем и кратко, то этот теракт – неудачная попытка запугивания населения Крыма в плане протестных настроений. Чем больше народ боится, тем легче им управлять", – сказал военный эксперт.

Он также добавил со ссылкой на сообщения местных жителей в соцсетях, что люди буквально сидят по домам и боятся выходить на улицу, ничего не знают относительно подробностей теракта в Керчи и "никто им ничего не говорит".

"Где интервью с выжившими? Где интервью с родственниками убитых? Почему их похоронили на следующее утро, а где экспертизы, где изъятые из тел осколки, пули и т.д.? Кстати, сегодня блогер из Меджлиса (женщина крымская татарка), которая пишет под псевдонимом по понятным причинам, выдвинула версию, что в Керчи может быть целая серия терактов из-за того, что Керченский мост "плывет", и когда его разрушение станет необратимым процессом, его подорвут и скажут, что это сделала ДРГ. Но для этого надо сделать предпосылки, что, мол, в Керчи периодически происходят теракты и "атаки" ДРГ иностранных государств. В первую очередь, наверное, якобы Украины и США", – добавил он.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. "Керченским стрелком" был объявлен студент 4-го курса политеха 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением головы было обнаружено в библиотеке колледжа.

Источник: segodnya.ua