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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 15:55103

Глава налогового комитета парламента: в Украину в 2018 году ввезли 500 000 автомобилей на еврономерах

С начала 2018 года в Украину ввезли около полумиллионаавтомобилей на европейских номерах. Об этом сообщила глава Комитета Верховной рады по вопросам налоговой политики Нина Южанина.

Глава налогового комитета парламента обнародовала статистику по "евробляхам" в эфире телеканал "Прямой".

"За те несколько месяцев, за неполный 2018 год, завезено более чем полмиллиона автомобилей", - сказала она.

При этом Южанина не смогла прокомментировать данные о том, что всего в Украине находится 2 млн автомобилей на еврономерах.

"Действительно это количество достигло двух миллионов или меньше, я не могу утверждать. Потому что статистика общественных активистов, владельцев таких автомобилей и Государственной фискальной службы абсолютно разная", - рассказал Южанина.

Напомним, что Верховный суд Украины признал законным пользование собственным автомобилем на иностранной регистрации, который был ввезен в режиме транзита.

Как сообщало РБК-Украина, в Министерстве социальной политики не могут учесть наличие у граждан авто на европейских номерах при расчете субсидии.

Источник: rbc.ua

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