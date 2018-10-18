5 причин, почему вам срочно нужно купить компактную посудомойку ® Посудомоечная машина по праву носит титул самого полезного кухонного прибора 21 века. Сегодня каждая сэкономленная минута ценится выше, чем финансовая экономия. А посудомойка помогает освободить ежедневно до получаса, которые можно потратить с большей пользой.

Выбирая себе посудомоечную машину, многие люди сталкиваются с дилеммой: покупать полноразмерную или компактную модель. Вместе с экспертами шведской компании Electrolux давайте разберем 5 веских причин, почему именно на вашей кухне должна появиться компактная посудомоечная машина.

Простая установка

Как бы банально не звучала первая причина, но возможность установить на кухне посудомоечную машину без изменения интерьера для многих людей - определяющий фактор. Компактная посудомоечная машина может разместиться на столешнице или быть встроенной в один из уже имеющихся шкафчиков.

Не нужно долго копить посуду

Второй аргумент в пользу малоформатной посудомоечной машина - экономия. Маленький объем прибора позволяет загружать ее уже после нескольких приемов пищи, что обеспечивает:

• быструю очистку свежих загрязнений;

• экономию моющих средств и воды;

• экономию электроэнергии, поскольку нужно почистить малый объем посуды.

Разумеется, все это действует в том случае, если посуды за один день не скапливается много.

Вы холостяк или молодая семья без детей

Обеспечить малый объем грязной посуды за день можно в том случае, если вы живете один или вместе со своей половинкой. Если вы еще и работаете, то едите дома, скорее всего, только утром (обычно совсем немного) и вечером.

К примеру, по словам консультантов Electrolux, размещенные на их сайте electrolux.ua/ru компактные посудомойки рассчитаны на шесть комплектов, поэтому с завтраком и ужином для двух человек они вполне справятся.

Не часто едите дома

Еще одна причина, по которой люди отказываются от покупки полноразмерных машин - они почти не едят дома. Командировки, ненормированный график, постоянное времяпровождение на работе - все это не позволяет быстро накопить достаточно посуды для работы машины. А благодаря компактной посудомойке можно запустить цикл даже после одного ужина.

У вас маленькая кухня

Полноразмерные модели нужно устанавливать на пол, а в современных кухнях, как правило, свободной площади катастрофически не хватает. Иногда просто нет возможности установить посудомойку, поскольку все свободные места уже заняты газовой или электроплитой и стиральной машиной. В таком случае выручит только компактный формат.

Действительно, компактная посудомоечная машина - настоящая находка для людей, которые не накапливают горы посуды. Кроме прочего, консультанты Электролюкс заверили: их модели компактных посудомоечных машин расходуют всего 6-7 литров воды и 18 г. моющего средства, что, кстати, намного экономнее, чем ручная мойка.