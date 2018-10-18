Украинкам объяснили, зачем нужен новый макияж, если меняешь цвет волос ® Кардинальная смена имиджа помогает почувствовать себя более успешной и привлекательной женщиной. Поэтому из блондинки стать брюнеткой или наоборот - это отличная идея, если вам нужны грандиозные изменения.

Но чем сильнее перемена, тем больше к ней нужно готовиться. Взять хотя бы макияж. О влиянии цвета волос и оттенков мейк-апа рассказали официальные представители легендарного французского бренда www.loreal-paris.ua в Украине.

→ В брюнетку

Для брюнеток характерен драматичный контраст во внешности, однако, это не догма. Став брюнеткой, действительно лучше начать краситься более ярко и графично, но это зависит, скорее, от вашего желания. Брюнеткам доступны черные “кошачьи” стрелки на глазах, арабский макияж с прокрашенным внутренним уголком глаза, дымчатый макияж на веках, алые губы и основательно подчеркнутые скулы (только не всё сразу!)

Идеально для новаций во внешности подходит краска Кастинг Крем Глосс от Лореаль, поскольку в ее составе нет аммиака и снижено количество перекиси водорода. Это значит, что краска не повреждает структуру волоса и ее пигмент вымывается в течение 28 сеансов мытья с шампунем. Другими словами, вы сможете смело экспериментировать с оттенками, не боясь превратить волосы в мочало, а также выбирая каждый раз что-то новенькое!

→ В блонд

Став блондинкой любого оттенка от светло-русого до пепельного, будьте готовы приобрести новую косметику. Блондинки имеют мягкий цветотип, поэтому придется избавиться от черных подводок и тушей, заменив их на коричневые, серые и другие цветовые варианты.

Блондинкам не стоит красить брови в темный цвет, да и коррекцию следует проводить более тщательно, делая линию бровей тоньше, чем у брюнеток. Тональная основа может быть любой, однако, не нужно злоупотреблять бронзерами. Также следует перейти с темной губной помады на светлую или вовсе обойтись прозрачным блеском для губ.

→ В рыжую

У рыжеволосых от природы характерные признаки во внешности, которые прекрасно их оттеняют и украшают. Следовать естественной цветовой гамме этого типа - отличная идея. А если очень хочется, можно поэкспериментировать с меком, ведь в отличие от краски для волос, макияж можно легко смыть.

Подсказки для рыжих:

• светлый оттенок кожи;

• пшеничные, русые брови;

• оттенки красного - фавориты.

Таким образом, при коррекции бровей откажитесь от окрашивания их в слишком темный цвет, используйте коричневую тушь вместо черной. Оттенок тональной основы должен подчеркивать бледность кожи, а бронзер для скул лучше заменить на легкие розоватые румяна.

Необычные цветовые решения в макияже для рыжих - сиреневые и фиолетовые оттенки, бирюзовый, небесно-голубой. Очень гармонично смотрятся оттенки зеленого, сливового, желтого.

Не теряйте времени, если давно мечтаете изменить цвет волос! Возможно, придется докупить немного новой косметики и поразмыслить над сменой привычного макияжа, но оно того стоит! Новые черты во внешности обязательно принесут приятные впечатления и, кто знает, к каким хорошим переменам приведут. Дерзайте!