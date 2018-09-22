Анекдоты недели - 168

Звериная сходка в зоопарке.
Лев:
- Вы опоздали. Было сказано, что встречаемся на закате.
Жираф:
- Мне все еще видно солнце, коротышка!
***
- Привет, красотка! Номерок не дашь?
- Я кому попало номерок не даю!
- Бабуля, а не слишком ли ты дерзкая для гардеробщицы?!
***
- А ты на шпагат можешь сесть?
- Запросто. Разматывай!
***
Вчера позвонил какой-то незнакомец и попросил встретиться с ним в полночь на кладбище. Придурок какой-то. Так и не пришел.
***
Если вас мучает бессонница, примите слабительное. Уснуть вы все равно не уснете, но, по крайней мере вам будет чем заняться.
***
Зашел ночью на кухню воды попить, а там жена на диете сидит.
***
Предусмотрительность по-нашему - это когда на шашлыки берут не только обычный уголь, но и активированный.
***
Женская логика: ждать принца, а потом возмущаться тем, что он лежит на диване и не вкалывает как рабочий или крестьянин.
***
Жена кричит мужу из кухни:
- Дорогой, ты любишь сыр с плесенью?
- Обожаю, дорогая!
- Ну, тогда тебе и колбаска понравится!
***
- Мне вчера жена говорит: "Пойди погуляй с собакой". Ну мы с Шариком и погуляли... на 300 баксов.
***
А во дворе играли дети. Каждый в своем смартфоне.
***
- Алло! Елена Васильевна?
- Три часа ночи! Кто вы?!
- Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?
- Конечно!
- А мы каштаны пилим, желуди протыкаем - готовим поделку на конкурс "Прощай, осень"...
***
Знаете ли вы, что если спящего гепарда пнуть под зад, то он сможет развить вашу скорость до 100 км/час!
***
Пациент у психолога:
- Мне кажется, что меня никто не понимает: пустые глаза, равнодушие на лице и абсолютное нежелание слушать.
- А чем вы занимаетесь?
- Преподаю квантовую физику в университете.
Был на свадьбе. Гуляли весело и хорошо! Только устал очень! Больше жениться не буду!...
Глеб работал в женском коллективе, и все знали, что он спит с начальницей. Только Глеб не знал....
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Для универа нужны деньги. Универ нужен для работы. Работа нужна для денег. Мне интересно: кто был вдохновителем этой гениальной системы?...
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