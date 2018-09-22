Анекдоты недели - 168 Этот мир очень странный. Если власть найдет на твоем дачном участке нефть, то она государственная, а если коноплю, то она твоя.

Звериная сходка в зоо­парке.

Лев:

- Вы опоздали. Было сказано, что встречаемся на закате.

Жираф:

- Мне все еще видно солнце, коротышка!

***

- Привет, красотка! Номерок не дашь?

- Я кому попало номерок не даю!

- Бабуля, а не слишком ли ты дерзкая для гардеробщицы?!

***

- А ты на шпагат можешь сесть?

- Запросто. Разматывай!

***

Вчера позвонил какой-то незнакомец и попросил встретиться с ним в полночь на кладбище. Придурок какой-то. Так и не пришел.

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Если вас мучает бессонница, примите слабительное. Уснуть вы все равно не уснете, но, по крайней мере вам будет чем заняться.

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Зашел ночью на кухню воды попить, а там жена на диете сидит.

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Предусмотрительность по-нашему - это когда на шашлыки берут не только обычный уголь, но и активированный.

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Женская логика: ждать принца, а потом возмущаться тем, что он лежит на диване и не вкалывает как рабочий или крестьянин.

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Жена кричит мужу из кухни:

- Дорогой, ты любишь сыр с плесенью?

- Обожаю, дорогая!

- Ну, тогда тебе и колбаска понравится!

***

- Мне вчера жена говорит: "Пойди погуляй с собакой". Ну мы с Шариком и погуляли... на 300 баксов.

***

А во дворе играли дети. Каждый в своем смартфоне.

***

- Алло! Елена Васильевна?

- Три часа ночи! Кто вы?!

- Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?

- Конечно!

- А мы каштаны пилим, желуди протыкаем - готовим поделку на конкурс "Прощай, осень"...

***

Знаете ли вы, что если спящего гепарда пнуть под зад, то он сможет развить вашу скорость до 100 км/час!

***

Пациент у психолога:

- Мне кажется, что меня никто не понимает: пустые глаза, равнодушие на лице и абсолютное нежелание слушать.

- А чем вы занимаетесь?

- Преподаю квантовую физику в университете.