Французские косметологи объяснили, что такое СС крем и как им правильно пользоваться ® Один из видов функциональных кремов для лица - знаменитый СС крем с его способностью мгновенно скрывать покраснения и выравнивать тон кожи так, словно у вас идеальное лицо.

Что именно представляет собой СС-крем и как им пользоваться, мы выяснили у косметологов известного французского бренда “Микса”.

Что такое СС крем

СС крем - это средство, которое при нанесении на кожу лица и шеи скрывает покраснения, а также увлажняет и защищает ее от раздражающих факторов. Обычно в составе СС крема очень большое количество уходовых веществ, в том числе гиалуроновая кислота, пантенол, глицерин, витамины и экстракты растений. В частности, косметика Mixa содержит в линейке продуктов СС крем от покраснений, не только маскирующий недостатки на коже, но и устраняющий раздражение, шелушение, красноту и другие признаки чувствительной и очень сухой кожи.

СС-кремы обычно водянисты и ложатся тонким слоем, поскольку их основные функции - цветокоррекция покраснений и смягчение кожи. Нельзя сделать макияж с плотным тоном с помощью одного только СС крема, иначе серьезные дефекты на коже будут заметны.

В состав этого средства обязательно входит SPF фильтр, поскольку СС - дневной крем под макияж. Также в составе есть светоотражающие частички и иногда мерцание (шиммер). В зависимости от замысла производителя, крем может матировать или придавать перламутровое сияние, поэтому тест на коже очень желателен перед покупкой. С другой стороны, совершенно нет нужды беспокоиться о совпадении тона (часто он всего один или максимум три), поскольку СС-крем подстраивается под ваш индивидуальный оттенок и выглядит максимально естественно и незаметно.

Как наносить СС крем на лицо

Классическая схема - это Т-зона (лоб, контур носа и подбородок) плюс немного на скулы. Можно выйти за рамки и нанести СС сплошным слоем на все лицо и шею, однако, тогда придется делать контуринг коричневыми румянами, чтобы лицо не выглядело плоским.

Вообще, СС-крем отлично ложится на только что очищенную кожу, но сработает и в том случае, если вы умывались пару часов назад. Кожное сало не повредит макияжу с СС кремом, потому что он содержит относительно мало масляных включений. СС крем действует как цветокорректор и увлажняющее средство, не покрывая кожу толстым тональным слоем. Это прекрасное качество для базы под мейкап на каждый день.

Например, СС крем от Mixa хорошо работает в качестве основы под макияж. Можно дополнительно наложить тональный крем или ограничиться только СС, поскольку в последнем содержится меньше бежевых пигментов, а больше корректоров красноты, которые, как известно, сами зеленые или розовые.

Многие СС кремы являются хамелеонами - выдавив из тюбика немного крема, вы увидите, что он зеленоватый, а когда нанесете на кожу лица, станет привычного для тоналки бежевого цвета.

Выбирайте свой СС крем и наслаждайтесь его корректирующим эффектом! Это действительно классное средство, особенно для чувствительной и склонной к красноте коже. Фактически - ее шанс выглядеть естественно и безупречно!