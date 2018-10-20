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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 15:3352

Командующий ВМС Украины: с Азовского моря побережье Украины не возьмут

Россияне если и смогут высадить на украинское побережье войска, то не более батальона морпехов, считает вице-адмирал.

Несмотря на вероятность эскалации конфликта в Азовском море, большой угрозы Украине с моря нет, так как Россия не сможет вторгнуться серьезными силами и ВСУ смогут дать отпор. об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, украинское военное командование рассматривает все возможные варианты развития события, и Украина наблюдала за учениями России по высадке десанта на берег с моря с помощью небольших лодок. Вице-адмирал подчеркнул, что масштабное десантирование на побережье Украины невозможно и объяснил, почему.

"С точки зрения военных на ситуацию, которая сейчас происходит в Азовском море, – она очень напряженная. Специфика Азовского моря – море очень мелководное, и применение больших кораблей с большой осадкой там практически невозможно, и высадка способом корабль-берег также. Поэтому, если взять те факты, что Россия может аккумулировать силы и средства по внутренним своим рекам с Каспия и Черного моря, Черноморского флота – она сможет аккумулировать количество на высадку всего батальона морской пехоты. На мой взгляд, до такой ситуации (дойдет) только тогда, когда у них будет успех на суше", – заявил Воронченко.

В итоге если не нападение, то, как минимум, Россия и далее будет осуществлять блокаду украинских портов, будет останавливаться суда. А Украина тем временем будет и далее наращивать свою военно-морскую группировку.

Напомним, 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО по защите от России на море. Глава государства поручил провести морскую границу с РФ и оценить влияние на окружающую среду выбросов с "Крымского титана".

А пока политики разрабатывают морскую стратегию сдерживания России, украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.

Источник: segodnya.ua

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