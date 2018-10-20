Странная дружба Украины и Беларуси?

На него приехали главы двух государств, цифры заключенных соглашений впечатляет. Александр Лукашенко снова пообещал, что белорусы в Украину с оружием не прийдут. Но что стоит за таким показательным дружелюбием?

Экономика во главе угла

Более 250 украинских предпринимателей и около 60 компаний приняли участие в выставке, которая была частью Форума регионов. По итогам Форума, заключено контрактов на 100 миллионов долларов, подписано 12 соглашений различного уровня.

Звучит впечатляюще. Президент Петр Порошенко предложил для Беларуси в отношениях с Украиной новый термин: "стратегический экономический партнер".

Беларусь - пятый по величине товарооборота партнер Украины. Ежегодный прирост объемов двусторонней торговли – более 20%, планы - выйти на 8-10 миллиардов долларов товарооборота в год.

Продукция белорусского машиностроения, пищевой промышленности, строительные, дорожно-строительные компании из Беларуси чувствуют себя очень комфортно в Украине, заявил Порошенко.

Вопросы безопасности

Президенты Беларуси и Украины подписали соглашение о реадмиссии.

В соглашении определены взаимные обязательства государств принимать на свою территорию своих граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно въехавших на их территорию или незаконно находящихся на ней.

Кроме того, под действие этого документа подпадут граждане, потерявшие основания для легального пребывания в другой стране.

"Подписание соглашения о реадмиссии позволит преодолеть негативные последствия, которые создает незаконная миграция и увеличить эффективность сотрудничества в борьбе с этим явлением", - отметил президент Украины Петр Порошенко.

Соглашение предусматривает упрощенную процедуру депортации граждан, нарушающих закон в стране пребывания.

Телеканал

Президенты договорились об открытии украинского телеканала в Беларуси.

"Мы договорились о начале трансляции и украинского канала на территории республики Беларусь в ближайшее время", - заявил Порошенко.

В Украине работает телеканал "Беларусь-24". На белорусском языке там демонстрируются преимущественно программы, касающиеся культуры и истории. Все новости и итоговые информационно-аналитические программы демонстрируются исключительно на русском языке.

Обмен любезностями

Порошенко отметил "важность миссии Беларуси" в вопросе урегулирования ситуации с российской агрессией на Донбассе.

"Доверяю ли я Лукашенко? На 100% доверяю! И мы об этом говорили. Важна ли его миссия? Очень важна. Как и миссия Беларуси", – заявил Порошенко.

"Вообще в Библии сказано: блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся. Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну. Чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и началось политическое урегулирование через выборы. Но не фейковые выборы, которые Россия хочет провести через неделю, а настоящие выборы", - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, "роль Беларуси здесь чрезвычайно важна хотя бы потому, что Минская трехсторонняя контактная группа работает в Минске и Беларусь все, что может, делает, чтобы организовать эту работу".

Порошенко поблагодарил Лукашенко и отметил, что "частица Беларуси остается в его сердце".

Лукашенко тоже в долгу не остался и завел традиционную песню “про братские народы”. Конфликт на Донбассе он назвал болезненным вопросом, в том числе – лично для него. И предложил помощь в урегулировании конфликта.

"Здесь мало договорить России и Украине. Можно, но мало. Потеряно доверие друг к другу. В связи с этим скажу, чтобы нас понимали братья украинцы и все остальные. Мы готовы включиться в этот конфликт. Включиться там, где сложно, и где нет этого доверия. Мы готовы ради одного - ради мира", - сказал президент Беларуси.

При этом Лукашенко подчеркнул, что вопрос войны на Донбассе должны решить "три славянских народа".

"Это наша беда, наша проблема, а не европейцы или США должны ее решать. Мы должны ее решить, чтобы конфликт не был заморожен", - добавил глава Беларуси.

"Если мы придем к вам с севера - то только на комбайнах и тракторах, но мы никогда не придем к вам на танках", - заверил Лукашенко.

Зачем все это нужно?

По мнению главы аналитического центра “Украинская призма” Геннадия Максака, Киев и Минск заинтересованы в достижении стратегического уровня отношений в экономической сфере – несмотря на то, что подходы в вопросах безопасности и интеграционных процессах остаются разновекторными.

В вопросах безопасности у Украины действительно может быть много вопросов к Беларуси. На территории этой страны был похищен украинец Павел Гриб, который сейчас находится в тюрьме на территории России и обвиняется в подготовке терактов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал министр.

Беларусь, несмотря, на все заявления Лукашенко о дружбе не поддерживает резолюции ООН, которые осуждают аннексию Крым и агрессию против Украины на Донбассе.

"Это страна, в которой похитили Павла Гриба. Без участия КГБ, ФСБ не могли бы забрать нашего гражданина. Так, Лукашенко не намерен на нас нападать, но это не значит, что территория не может использоваться для агрессии. Беларусь стала удобной площадкой, где могут работать российские спецслужбы", - отметил эксперт Майдана иностранных дел Александр Хара, в комментарии Радио НВ.

То есть в отношениях Киева и Минска одновременно происходят диаметрально противоположные движения. Странная дружба, одним словом.

Источник: korrespondent.net