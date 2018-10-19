Идеальные брови: пошаговое оформление и актуальные техники ® Правильно оформленные брови делают глаза выразительнее, образ более эффектным, а мейкап завершенным. При этом именно оформление бровей обычно вызывает больше всего вопросов у женщин. Какие средства и техники сделают взгляд ярким и открытым? Давайте разберемся.

Как выглядят идеальные брови

Тренд нынешнего сезона – естественная форма с плавным изгибом. Но не надо безотчетно следовать моде. Выбирая форму бровей, учитывайте свои индивидуальные черты: форму глаз и лица. Что касается цвета, хорошо, если он будет светлее основного оттенка волос на полтона. Это не касается обладательниц светлых локонов, им нужно выбирать краску немного темнее. Кроме того, мастхэв в косметичке каждой женщины - основная косметика для бровей: гель, тушь, тени, карандаш. Поговорим подробнее, как правильно использовать данные средства.

С помощью теней

Сначала нужно точечными движениями создать контур, уделив особое внимание изгибу брови. Старайтесь, чтобы он был плавным, а не заостренным. Для создания контура подойдут обычные тени для век или палетка с воском-фиксатором. Затем затонируйте брови тенями с помощью тонкой скошенной кисти. Окрашивать начинаем от “хвостика”и ведем к основанию. Для того, чтобы брови выглядели естественно, слегка растушуйте тени. Для завершения образа понадобятся пудра для объема и воск для фиксации.

С помощью карандаша

Прежде всего, расчешите волоски щеточкой по направлению их роста. Затем прорисуйте нижнюю границу, а потом верхнюю параллельно. Следующий шаг: легкими штрихами закрасьте бровь. Следите, чтобы “хвостик” брови был маленьким и аккуратным.

Чтобы создать идеальный макияж брови, понадобится качественная косметика, например, косметика Maybelline. Важно, чтобы карандаш не был излишне мягким, иначе нарисовать четкий контур не получится. Чтобы взгляд стал сияющим и выразительным, эксперты культового бренда Maybelline рекомендуют наносить непосредственно под бровь светлые полупрозрачные тени.

С помощью геля

Можно красить брови тушью или гелем для бровей, которые хорошо фиксируют форму. Для этого нужно навести контур карандашом, а потом кисточкой с фиксирующим гелем двигаться по направлению роста волос и слегка вверх. Это поможет создать нужный объем. Консультанты Maybelline предлагают в завершении нанести хайлайтер на нижнюю часть “хвостика” брови – это визуально увеличит глаза и придаст им выразительность.