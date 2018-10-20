Как в Германии лечат органы дыхания: немецкие врачи поделились опытом ®

К примеру, лечение и обследование в Германии, в Университетской клинике Фрайбурга, – залог быстрого выздоровления и полного восстановления с минимальными рисками рецидива в будущем.
ОРВИ, ангина, бронхит – заболевания дыхательных органов, которые считаются относительно легкими. Но при отсутствии своевременного лечения, постоянных рецидивах даже самого простого заболевания существует вероятность возникновения осложнений, лечение которых сложное и продолжительное.
Перечень заболеваний, лечением которых успешно занимаются специалисты немецких клиник:
-
• пневмония абсцедирующего типа – воспаление с формированием очагов гноя в тканях легких;
-
• легочный абсцесс – воспаление в тканях легких;
-
• бронхиальная аденома – онкологическое новообразование, формирующееся в протоках эпителия;
-
• астма бронхиальная – заболевание неинфекционной природы, хроническое;
-
• бронхит – воспаление на бронхиальном дереве;
-
• вирусная и внутрибольничная пневмония;
-
• легочная гемангиома – онкологическое новообразование доброкачественного характера, редкий клинический случай;
-
• гемоторакс – кровотечение внутри легочной плевры;
-
• пневмоторакс – спадение тканей легкого, может носить частичную или полную форму.
Саркоидоз, эмболия, доброкачественные и злокачественные новообразования – перечень заболеваний органов дыхательной системы, успешным лечением которых также занимаются лучшие специалисты клиники. К каждому пациенту врачи находят индивидуальный подход, гарантируя успех в лечении и выздоровление.
Терапия заболеваний органов дыхательной системы подбирается строго индивидуально для каждого пациента. В зависимости от степени тяжести клинического случая применяются как консервативные методики (медикаментозные и физиотерапевтические), так и хирургическое вмешательство.
Так, например, лечение метастазов легких в Германии в Университетской клинике Фрайбурга проводится путем химиотерапии или лучевой терапии. Широкой популярностью в лечении дыхательных болезней пользуется терапия поликомпонентная, включающая в себя использование химических веществ.
Хирургические вмешательства применяются в лечении ЛОР-органов и дыхательной системы преимущественно при новообразованиях доброкачественного и злокачественного характера. В ходе операций проводится частичное удаление поврежденных тканей органа, либо приходится полностью удалять легкое, если нет шансов на его восстановление.
В медицинских клиниках Германии с успехом проводят одну из сложнейших операций – трансплантацию легкого, которая дает возможность нормализовать жизнь пациента и предупредить развитие рецидива рака в будущем. Проводится такая операция и в том случае, если орган был сильно поврежден.
После проведенного лечения, специалисты ведут пациента и дальше: ему прописываются меры восстановительной терапии и назначаются профилактические программы, выполнение которых позволяет существенно минимизировать риски повторного возникновения болезни.