Как в Германии лечат органы дыхания: немецкие врачи поделились опытом ® Болезни органов дыхательной системы - лидеры среди других заболеваний. В медицинских клиниках Германии вопросами пульмонологии и заболеваний органов дыхательной системы занимаются лучшие специалисты, а диагностика проводится с применением самых современных лабораторных методов и новейшего, высокоточного оборудования для инструментального осмотра.

К примеру, лечение и обследование в Германии, в Университетской клинике Фрайбурга, – залог быстрого выздоровления и полного восстановления с минимальными рисками рецидива в будущем.

Какие болезни дыхательной системы лечатся

ОРВИ, ангина, бронхит – заболевания дыхательных органов, которые считаются относительно легкими. Но при отсутствии своевременного лечения, постоянных рецидивах даже самого простого заболевания существует вероятность возникновения осложнений, лечение которых сложное и продолжительное.

Перечень заболеваний, лечением которых успешно занимаются специалисты немецких клиник:

• пневмония абсцедирующего типа – воспаление с формированием очагов гноя в тканях легких;

• легочный абсцесс – воспаление в тканях легких;

• бронхиальная аденома – онкологическое новообразование, формирующееся в протоках эпителия;

• астма бронхиальная – заболевание неинфекционной природы, хроническое;

• бронхит – воспаление на бронхиальном дереве;

• вирусная и внутрибольничная пневмония;

• легочная гемангиома – онкологическое новообразование доброкачественного характера, редкий клинический случай;

• гемоторакс – кровотечение внутри легочной плевры;

• пневмоторакс – спадение тканей легкого, может носить частичную или полную форму.

Саркоидоз, эмболия, доброкачественные и злокачественные новообразования – перечень заболеваний органов дыхательной системы, успешным лечением которых также занимаются лучшие специалисты клиники. К каждому пациенту врачи находят индивидуальный подход, гарантируя успех в лечении и выздоровление.

Как в Германии лечат рак и метастазы легких

Терапия заболеваний органов дыхательной системы подбирается строго индивидуально для каждого пациента. В зависимости от степени тяжести клинического случая применяются как консервативные методики (медикаментозные и физиотерапевтические), так и хирургическое вмешательство.

Так, например, лечение метастазов легких в Германии в Университетской клинике Фрайбурга проводится путем химиотерапии или лучевой терапии. Широкой популярностью в лечении дыхательных болезней пользуется терапия поликомпонентная, включающая в себя использование химических веществ.

Хирургические вмешательства применяются в лечении ЛОР-органов и дыхательной системы преимущественно при новообразованиях доброкачественного и злокачественного характера. В ходе операций проводится частичное удаление поврежденных тканей органа, либо приходится полностью удалять легкое, если нет шансов на его восстановление.

В медицинских клиниках Германии с успехом проводят одну из сложнейших операций – трансплантацию легкого, которая дает возможность нормализовать жизнь пациента и предупредить развитие рецидива рака в будущем. Проводится такая операция и в том случае, если орган был сильно поврежден.

После проведенного лечения, специалисты ведут пациента и дальше: ему прописываются меры восстановительной терапии и назначаются профилактические программы, выполнение которых позволяет существенно минимизировать риски повторного возникновения болезни.