Анекдоты недели - 177

- Дорогой, мы тут с девчонками решили собраться поболтать-выпить. Я буду звонить, но ты не бери трубку, пожалуйста. Не нарывайся!
***
- Монечка, ты видел, шо вся Одесса заклеена афишами: "Шоу слонов!", "Шоу слонов!"... Ты не знаешь случайно, а шо у слонов?!
***
Господи, а можно наоборот?
Утром хотеть жрать, а ночью спать.
***
- Леночка, я смотрю, вы и мебель переставили...
по фэн-шую, наверное?
- Сергей, вы не поверите, по пьяни.
***
Многожёнство у нас не прижилось по известной причине – лень.
***
Только зубной врач может сказать женщине: «Закройте рот!» - и не иметь после этого никаких неприятностей.
***
Мне бы птицей в небе нарезать круги, в жизни б не отмылись все мои враги.
***
Водка - самое популярное из всех средств, которые не помогают от простуды.
***
— Ты когда-нибудь пил скотч?
— А ты когда-нибудь скрепки курил?
***
«А мне - насрать» - сказал Геннадий, и бармен выполнил заказ.
***
Сегодня в личку мне написал мужчина:
— Детка, что на тебе?
Недолго думая, я написала:
— Ипотека, 2 убийства и грабеж.
До сих пор молчит, зараза!
***
У нас все болезни лечатся водкой: от одних болезней нужно ее пить, от других - не пить, а от некоторых – растираться
***
Башка сегодня отключилась,
не вся, конечно, - есть могу.
***
Мужики хитрые: написали песню "Я назову тебя зоренькой, только ты раньше вставай, я назову тебя солнышком, только везде успевай!"
Нет бы придумать:" Я назову тебя кошечкой, только ты дольше лежи, Я назову черепашкою, ты никуда не спеши!"
***
Литературный язык великий, зато разговорный - могучий!
***
— Доктор, я разговариваю сам с собой.
— Нормально, внутренний диалог.
— Просто эти разговоры — о гаплоидном наборе хромосом.
И я не понимаю, о чем речь.
***
- Доктор, я сломал ногу в двух местах!
- Вы запомнили эти места?
- Да!
- Больше туда не ходите.
***
- Алло, это анонимный телефон доверия СБУ?
- Да, Борис.
У меня есть сила воли, но ее победила сила лени....
Правило выживания на зиму: "Промочил ноги - промочи горло"....
Запомните девушки! Единственное сильное чувство, в котором мужчина охотно признается женщине — это чувство голода!...
Обращение ко всем, кто не ест по ночам: "Ну и зря, очень вкусно!"....
Вот вы говорите: кофе, чай... Ничто так не бодрит с утра, как обыкновенная вода, капающая с потолка!...