Анекдоты недели - 177 Объявление в рубрике «Знакомства»: «Если вам скучно и вы одиноки, симпатичная женщина с четырьмя детьми сделает вам весело»

- Дорогой, мы тут с девчонками решили собраться поболтать-выпить. Я буду звонить, но ты не бери трубку, пожалуйста. Не нарывайся!

***

- Монечка, ты видел, шо вся Одесса заклеена афишами: "Шоу слонов!", "Шоу слонов!"... Ты не знаешь случайно, а шо у слонов?!

***

Господи, а можно наоборот?

Утром хотеть жрать, а ночью спать.

***

- Леночка, я смотрю, вы и мебель переставили...

по фэн-шую, наверное?

- Сергей, вы не поверите, по пьяни.

***

Многожёнство у нас не прижилось по известной причине – лень.

***

Только зубной врач может сказать женщине: «Закройте рот!» - и не иметь после этого никаких неприятностей.

***

Мне бы птицей в небе нарезать круги, в жизни б не отмылись все мои враги.

***

Водка - самое популярное из всех средств, которые не помогают от простуды.

***

— Ты когда-нибудь пил скотч?

— А ты когда-нибудь скрепки курил?

***

«А мне - насрать» - сказал Геннадий, и бармен выполнил заказ.

***

Сегодня в личку мне написал мужчина:

— Детка, что на тебе?

Недолго думая, я написала:

— Ипотека, 2 убийства и грабеж.

До сих пор молчит, зараза!

***

У нас все болезни лечатся водкой: от одних болезней нужно ее пить, от других - не пить, а от некоторых – растираться

***

Башка сегодня отключилась,

не вся, конечно, - есть могу.

***

Мужики хитрые: написали песню "Я назову тебя зоренькой, только ты раньше вставай, я назову тебя солнышком, только везде успевай!"

Нет бы придумать:" Я назову тебя кошечкой, только ты дольше лежи, Я назову черепашкою, ты никуда не спеши!"

***

Литературный язык великий, зато разговорный - могучий!

***

— Доктор, я разговариваю сам с собой.

— Нормально, внутренний диалог.

— Просто эти разговоры — о гаплоидном наборе хромосом.

И я не понимаю, о чем речь.

***

- Доктор, я сломал ногу в двух местах!

- Вы запомнили эти места?

- Да!

- Больше туда не ходите.

***

- Алло, это анонимный телефон доверия СБУ?

- Да, Борис.