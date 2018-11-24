Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 12:12930

Анекдоты недели - 177

Объявление в рубрике «Знакомства»: «Если вам скучно и вы одиноки, симпатичная женщина с четырьмя детьми сделает вам весело»

- Дорогой, мы тут с девчонками решили собраться поболтать-выпить. Я буду звонить, но ты не бери трубку, пожалуйста. Не нарывайся!

***

- Монечка, ты видел, шо вся Одесса заклеена афишами: "Шоу слонов!", "Шоу слонов!"... Ты не знаешь случайно, а шо у слонов?!

***

Господи, а можно наоборот? 
Утром хотеть жрать, а ночью спать.

***

- Леночка, я смотрю, вы и мебель переставили... 
по фэн-шую, наверное? 
- Сергей, вы не поверите, по пьяни.

***

Многожёнство у нас не прижилось по известной причине – лень.

***

Только зубной врач может сказать женщине: «Закройте рот!» - и не иметь после этого никаких неприятностей.

***

Мне бы птицей в небе нарезать круги, в жизни б не отмылись все мои враги.

***

Водка - самое популярное из всех средств, которые не помогают от простуды.

***

— Ты когда-нибудь пил скотч?
— А ты когда-нибудь скрепки курил?

***

«А мне - насрать» - сказал Геннадий, и бармен выполнил заказ.

***

Сегодня в личку мне написал мужчина: 
— Детка, что на тебе? 
Недолго думая, я написала:
— Ипотека, 2 убийства и грабеж. 
До сих пор молчит, зараза!

***

У нас все болезни лечатся водкой: от одних болезней нужно ее пить, от других - не пить, а от некоторых – растираться

***

Башка сегодня отключилась,
не вся, конечно, - есть могу.

***

Мужики хитрые: написали песню "Я назову тебя зоренькой, только ты раньше вставай, я назову тебя солнышком, только везде успевай!" 
Нет бы придумать:" Я назову тебя кошечкой, только ты дольше лежи, Я назову черепашкою, ты никуда не спеши!"

***

Литературный язык великий, зато разговорный - могучий!

***

— Доктор, я разговариваю сам с собой. 
— Нормально, внутренний диалог. 
— Просто эти разговоры — о гаплоидном наборе хромосом. 
И я не понимаю, о чем речь.

***

- Доктор, я сломал ногу в двух местах! 
- Вы запомнили эти места?
- Да!
- Больше туда не ходите.

***

- Алло, это анонимный телефон доверия СБУ? 
- Да, Борис.

 

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