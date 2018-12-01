Новогодние анекдоты

Это же надо так напиться, чтобы забыть потанцевать.
***
Приближается волна фотосессий: я и елка... я под елкой… я за елкой… вместо елки тоже я …
***
Дедушка Мороз, в прошлом году, загадывая желание «найти мужика», я не имела в виду труп мужчины в парке, во время утренней пробежки.
***
— Какие планы на Новый год?
— Никаких.
Сначала наготовлю и приберусь. Потом всё сожру и намусорю.
***
Я вам вот что скажу… Перед тем как задуть свечи, следует прожевать оливье.
***
Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Не знаю, я сколько лет его дома встречаю, а всё равно на работу хожу.
***
После новогодних праздников человек на 80% состоит из майонеза!
***
Вечер 31-го декабря, супружеская пара вся в сумках, кульках и пакетах спешит домой. Под стеной валяется набравшийся алкаш. Жена недовольно ворчит: Все нормальные люди уже гуляют, а у нас вечно все в последний момент...
***
После встечи Нового года мужик на улице обращается к милиционеру:
- Как дойти до вокзала?
- Прямо.
- Ну, значит, мне не дойти...
***
У нас с друзьями есть традиция, каждый год 31 декабря мы ходим, а вот 1 января - уже нет.
***
По сведениям мобильных операторов среди поздравительных новогодних СМС с огромным отрывом лидирует следующая: "Спасибо! А кто это?"
***
- Дорогой, я так хочу на Новый Год... шубу... - Моя ты хозяюшка! Завтра же пойду куплю свеклу и селёдку!!!
***
Народная примета: "Если Вы видите трезвого Деда Мороза, то скорее всего это - Санта-Клаус"!
***
Дорогой Дедушка Мороз.. . Я была хорошей
девочкой весь год... Хм.. . Ну почти весь год...
Хм.. . Ну иногда.. . Хм.. . Ну пару раз то точно
была... ОЙ ДА ЛАДНО, КУПЛЮ ВСЕ САМА
***
Мало кто знает, но для украшения квартиры на новый год достаточно бросить петарду в винегрет!
***
- Ну как Новый год встретил?
- Да как подарок...
- Это как?
- Всю ночь под ёлкой провалялся...
***
- Сёма, как Новый год будешь встречать?
- Я уже всё продумал и распланировал, это будет нечто незабываемое и
неповторимое!
- Нажрёшься?
- Ну да. А как ты догадался?
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