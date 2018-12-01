Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:004

Новогодние анекдоты

Поздравляя людей с очередным Новым годом, на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'.

Это же надо так напиться, чтобы забыть потанцевать.

***

Приближается волна фотосессий: я и елка... я под елкой… я за елкой… вместо елки тоже я …

***

Дедушка Мороз, в прошлом году, загадывая желание «найти мужика», я не имела в виду труп мужчины в парке, во время утренней пробежки.

***

— Какие планы на Новый год?
— Никаких. 
Сначала наготовлю и приберусь. Потом всё сожру и намусорю.

***

Я вам вот что скажу… Перед тем как задуть свечи, следует прожевать оливье.

***

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Не знаю, я сколько лет его дома встречаю, а всё равно на работу хожу.

***

После новогодних праздников человек на 80% состоит из майонеза!

***

Вечер 31-го декабря, супружеская пара вся в сумках, кульках и пакетах спешит домой. Под стеной валяется набравшийся алкаш. Жена недовольно ворчит: Все нормальные люди уже гуляют, а у нас вечно все в последний момент...

***

После встечи Нового года мужик на улице обращается к милиционеру:

- Как дойти до вокзала?

- Прямо.

- Ну, значит, мне не дойти...

***

У нас с друзьями есть традиция, каждый год 31 декабря мы ходим, а вот 1 января - уже нет.

***

По сведениям мобильных операторов среди поздравительных новогодних СМС с огромным отрывом лидирует следующая: "Спасибо! А кто это?"

***

- Дорогой, я так хочу на Новый Год... шубу... - Моя ты хозяюшка! Завтра же пойду куплю свеклу и селёдку!!!
***
Народная примета: "Если Вы видите трезвого Деда Мороза, то скорее всего это - Санта-Клаус"!
***
Дорогой Дедушка Мороз.. . Я была хорошей
девочкой весь год... Хм.. . Ну почти весь год...
Хм.. . Ну иногда.. . Хм.. . Ну пару раз то точно
была... ОЙ ДА ЛАДНО, КУПЛЮ ВСЕ САМА

***

Мало кто знает, но для украшения квартиры на новый год достаточно бросить петарду в винегрет!

***

- Ну как Новый год встретил?
- Да как подарок...
- Это как?
- Всю ночь под ёлкой провалялся...

***

- Сёма, как Новый год будешь встречать?
- Я уже всё продумал и распланировал, это будет нечто незабываемое и
неповторимое!
- Нажрёшься?
- Ну да. А как ты догадался?

Досуг Анекдоты Год свиньи Курьезы Новый год Юмор

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