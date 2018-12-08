Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:124

Анекдоты недели - 178

Кто будет себя плохо вести на выходных, останется без сладкого... а также полусладкого и полусухого.

Купил книгу по эффективному управлению. В первой главе написано, что нужно делегировать больше полномочий. Дальше дочитывает мой заместитель.

***

Люся была такой страшненькой, что не удивилась, когда увидела свое фото на пачке сигарет.

***

Хороший программист проливает кофе на себя. И клавиатура цела, и бодрит в два раза сильнее.

***

— Дорогой, все наши друзья уже обзавелись детьми, ты понимаешь, к чему я клоню?

— Понимаю — нужно искать новых друзей.

***

После драки я всегда хожу с высоко поднятой головой. Это помогает остановить кровотечение.

***

Снайпер чихнул, и полиция пятую неделю ломает голову, кто же заказал продавщицу из газетного киоска.

***

Женщины говорят намного быстрее, чем мы слушаем.

***

Что толку делать пластическую операцию?! Фасад обновишь, а канализация все равно старая!

***

— Сначала я снял с нее юбку, затем медленно стянул блузку, потом лифчик, а трусы просто упали к моим ногам...

— Боря! Можно без всего этого пафоса? Я тебя раз в жизни попросила снять сухое белье с веревки!

***

Одна блондинка спрашивает другую:

— О чем ты мечтаешь?

— Я мечтаю о том, что в один чудный момент встречу фею, которая мне подарит сто тысяч долларов!

— А почему не миллион?

— Не, ну миллион — это как-то нереально...

***

— Сегодня сделала доброе дело!

— Какое?

— Гуляла утром со своим питбулем. Смотрю, мужчина к остановке бежит. Ну я собаку с поводка и спустила. Успел мужик на автобус!

***

— Нельзя пить вино из бокала для шампанского. Это неправильно.

— А ничего, что мы им пельмени запиваем?

***

Девушки, если вы мечтаете, чтобы вас носили на руках, старайтесь не пропускать тосты и не закусывать.

***

— Вот чего ты орешь на меня? Сам ведь тоже пил!

— Так я с мужиками!..

— Так и я с мужиками!

***

Две блондинки поехали в лес за елкой, 7 часов искали, заблудились... И тут одна говорит:

— Слушай, я замерзла... Давай уже без игрушек возьмем!

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