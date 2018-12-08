Анекдоты недели - 178

Купил книгу по эффективному управлению. В первой главе написано, что нужно делегировать больше полномочий. Дальше дочитывает мой заместитель.
***
Люся была такой страшненькой, что не удивилась, когда увидела свое фото на пачке сигарет.
***
Хороший программист проливает кофе на себя. И клавиатура цела, и бодрит в два раза сильнее.
***
— Дорогой, все наши друзья уже обзавелись детьми, ты понимаешь, к чему я клоню?
— Понимаю — нужно искать новых друзей.
***
После драки я всегда хожу с высоко поднятой головой. Это помогает остановить кровотечение.
***
Снайпер чихнул, и полиция пятую неделю ломает голову, кто же заказал продавщицу из газетного киоска.
***
Женщины говорят намного быстрее, чем мы слушаем.
***
Что толку делать пластическую операцию?! Фасад обновишь, а канализация все равно старая!
***
— Сначала я снял с нее юбку, затем медленно стянул блузку, потом лифчик, а трусы просто упали к моим ногам...
— Боря! Можно без всего этого пафоса? Я тебя раз в жизни попросила снять сухое белье с веревки!
***
Одна блондинка спрашивает другую:
— О чем ты мечтаешь?
— Я мечтаю о том, что в один чудный момент встречу фею, которая мне подарит сто тысяч долларов!
— А почему не миллион?
— Не, ну миллион — это как-то нереально...
***
— Сегодня сделала доброе дело!
— Какое?
— Гуляла утром со своим питбулем. Смотрю, мужчина к остановке бежит. Ну я собаку с поводка и спустила. Успел мужик на автобус!
***
— Нельзя пить вино из бокала для шампанского. Это неправильно.
— А ничего, что мы им пельмени запиваем?
***
Девушки, если вы мечтаете, чтобы вас носили на руках, старайтесь не пропускать тосты и не закусывать.
***
— Вот чего ты орешь на меня? Сам ведь тоже пил!
— Так я с мужиками!..
— Так и я с мужиками!
***
Две блондинки поехали в лес за елкой, 7 часов искали, заблудились... И тут одна говорит:
— Слушай, я замерзла... Давай уже без игрушек возьмем!
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