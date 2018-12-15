Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 179

Учёные выяснили, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит.

На зимние каникулы я планировал встретиться со всеми, кого люблю. Оказалось, что больше всего я люблю поспать.

***

Первая половина 2019 будет тяжелой, но потом пойдут грибы и ягоды.

***

Не завидуйте "звездам". Судя по рекламе у них у всех постоянные проблемы с зубами, кожей, перхотью.

***

- Что вы думаете по этому поводу? - А я пока помолчу, подожду, пока мысли станут цензурными!

***

- Настя, у тебе на носу появилось родимое пятно? - Та не, это я бокалом натёрла..

***

- Ну что, у вас все серьезно?

 - Ты же знаешь: если я влюбился, то это на весь день.

***

На заметку:

Если девушка без шапки – она в активном поиске. Если девушка в шапке – у неё есть отношения. Если девушка в шапке и капюшоне – она уже свила гнездо.

***

- Милый, не хочу толстеть на праздники.

- Ты цены на продукты видела? Тут не похудеть бы!

***

Руководство собирает подчинённых.

 - У нас две новости: хорошая и плохая. С какой начать?

- Давайте с хорошей.

- Мы завтра не работаем.

- А какая плохая?

- А вы работаете.

***

- Тётя Соня! Дайте, пожалуйста, ножницы на полчаса.

- Сёмочка! А шо, у вас своих нет?

- Таки есть, но мама не разрешает ими резать проволоку...

***

Когда я был юн, я считал, что есть два типа мужчин:

 1. В одиночку занесет рояль на 9 этаж.

2. Заплатит такому, чтобы несли рояль за него.

 В 35 лет я открыл, что есть еще третий тип - который не может ни того, ни другого. Это я.

***

В дворовой драке в Китае пострадало 654833 человека.

***

Почему штаны, в которых лучше всего валяться на диване и лениться, называются "тренировочные"?

***

- Сёмочка, я тут сахар искала и нашла в дуле твоего ружья деньги. Что ты мне хотел купить, дорогой?

***

Лучший подарок - деньги, потому что никто не скажет, что у него такие уже есть!

***

Встречаются два доктора.

- Вот пока учился в институте, не мог себе даже представить, что пациенты могут так отжигать! "Вы меня неправильно лечите", "Вы мне не то выписываете", "Вы мне не то назначаете", "А вот на самом деле у меня..."

 Да, коллега, пациенты такие забавные и смешные, пока живые!

***

- Милая, ты спишь? - Да нет, так, валяюсь... - Милая, я есть хочу! - Я сплю!

***

Блондинка хвастается подруге:

- Я только закончила семидневную диету.

- Я думала, ты начала ее только вчера...

- А я ее завершила досрочно!

***

- А вы знаете, чем отличается элитный шотландский виски от нашего самогона?

- Нет.

- Понтами, только понтами!

***

Составил большой список дел. Устал. После Нового года допишу.

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