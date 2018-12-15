Анекдоты недели - 179

На зимние каникулы я планировал встретиться со всеми, кого люблю. Оказалось, что больше всего я люблю поспать.
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Первая половина 2019 будет тяжелой, но потом пойдут грибы и ягоды.
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Не завидуйте "звездам". Судя по рекламе у них у всех постоянные проблемы с зубами, кожей, перхотью.
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- Что вы думаете по этому поводу? - А я пока помолчу, подожду, пока мысли станут цензурными!
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- Настя, у тебе на носу появилось родимое пятно? - Та не, это я бокалом натёрла..
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- Ну что, у вас все серьезно?
- Ты же знаешь: если я влюбился, то это на весь день.
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На заметку:
Если девушка без шапки – она в активном поиске. Если девушка в шапке – у неё есть отношения. Если девушка в шапке и капюшоне – она уже свила гнездо.
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- Милый, не хочу толстеть на праздники.
- Ты цены на продукты видела? Тут не похудеть бы!
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Руководство собирает подчинённых.
- У нас две новости: хорошая и плохая. С какой начать?
- Давайте с хорошей.
- Мы завтра не работаем.
- А какая плохая?
- А вы работаете.
***
- Тётя Соня! Дайте, пожалуйста, ножницы на полчаса.
- Сёмочка! А шо, у вас своих нет?
- Таки есть, но мама не разрешает ими резать проволоку...
***
Когда я был юн, я считал, что есть два типа мужчин:
1. В одиночку занесет рояль на 9 этаж.
2. Заплатит такому, чтобы несли рояль за него.
В 35 лет я открыл, что есть еще третий тип - который не может ни того, ни другого. Это я.
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В дворовой драке в Китае пострадало 654833 человека.
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Почему штаны, в которых лучше всего валяться на диване и лениться, называются "тренировочные"?
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- Сёмочка, я тут сахар искала и нашла в дуле твоего ружья деньги. Что ты мне хотел купить, дорогой?
***
Лучший подарок - деньги, потому что никто не скажет, что у него такие уже есть!
***
Встречаются два доктора.
- Вот пока учился в институте, не мог себе даже представить, что пациенты могут так отжигать! "Вы меня неправильно лечите", "Вы мне не то выписываете", "Вы мне не то назначаете", "А вот на самом деле у меня..."
Да, коллега, пациенты такие забавные и смешные, пока живые!
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- Милая, ты спишь? - Да нет, так, валяюсь... - Милая, я есть хочу! - Я сплю!
***
Блондинка хвастается подруге:
- Я только закончила семидневную диету.
- Я думала, ты начала ее только вчера...
- А я ее завершила досрочно!
***
- А вы знаете, чем отличается элитный шотландский виски от нашего самогона?
- Нет.
- Понтами, только понтами!
***
Составил большой список дел. Устал. После Нового года допишу.
Кто будет себя плохо вести на выходных, останется без сладкого... а также полусладкого и полусухого....
Поздравляя людей с очередным Новым годом, на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'....
Объявление в рубрике «Знакомства»: «Если вам скучно и вы одиноки, симпатичная женщина с четырьмя детьми сделает вам весело»...
У меня есть сила воли, но ее победила сила лени....
Правило выживания на зиму: "Промочил ноги - промочи горло"....