Анекдоты недели - 179 У нас с друзьями есть новогодняя традиция – после каждого Нового года мы ходим… без денег.

Я не совсем бесполезен: я могу быть плохим примером.

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Обожаю приезды в родной город. Один день отдыха здесь заряжает на годы усердной работы где угодно, только бы не здесь.

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- Дети, кто может объяснить мне слово "летописец"?

Второклассники дружно заверили Марию Ивановну, что "лето закончилось... Совсем".

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- Ой, как кружится голова! Оказывается, можно быть пьяной и без вина!

- Еще водочки?

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- Только жалкие подкаблучники слушают женщин! Настоящий мужик сам знает, когда не идти бухать с друзьями и когда посуду помыть. Да, любимая?

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- Блин, воду холодную отключили!

- Да уж... Хорошо хоть, что горячая вода холодная...

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- Поручик, а правда, что вы страшный бабник?

- Что вы, Наташа, врут, конечно! Посмотрите сами: ну какой же я страшный? Я симпатичный...

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- Милый, я могла бы стать "Мисс Украина"?

- Конечно. В полутяжелой весовой категории.

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- Что-то ты постройнел...

- Да, понимаешь, простуда. Пресс себе за неделю накашлял!

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- Привет, что сейчас делаешь?

- Да ничего не делаю, на работе я.

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Все говорят, что алкоголь разрушает семьи, но никто не говорит о том, сколько семей он создал.

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Уж был готов, но баба сдулась.

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Кто-то в лифте написал: «Лена – проститутка».

И всё: ни фото, ни расценок...

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Коктейль «Ленивая Мэри» Просто закуси водку помидором.

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Сегодня в 2 ночи соседи напомнили мне, что Старый Новый год все еще продолжается, а я им в 6 утра - что Цой все еще жив.

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После фразы "Не на корову же играем", все четко услышали радостный выдох из сарая.

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Вскоре после рождения первенца мы с мужем пришли к единому мнению, что двух и более детей рожают только те, кто сошёл с ума после первого.