Анекдоты недели - 179

Я не совсем бесполезен: я могу быть плохим примером.
***
Обожаю приезды в родной город. Один день отдыха здесь заряжает на годы усердной работы где угодно, только бы не здесь.
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- Дети, кто может объяснить мне слово "летописец"?
Второклассники дружно заверили Марию Ивановну, что "лето закончилось... Совсем".
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- Ой, как кружится голова! Оказывается, можно быть пьяной и без вина!
- Еще водочки?
***
- Только жалкие подкаблучники слушают женщин! Настоящий мужик сам знает, когда не идти бухать с друзьями и когда посуду помыть. Да, любимая?
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- Блин, воду холодную отключили!
- Да уж... Хорошо хоть, что горячая вода холодная...
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- Поручик, а правда, что вы страшный бабник?
- Что вы, Наташа, врут, конечно! Посмотрите сами: ну какой же я страшный? Я симпатичный...
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- Милый, я могла бы стать "Мисс Украина"?
- Конечно. В полутяжелой весовой категории.
***
- Что-то ты постройнел...
- Да, понимаешь, простуда. Пресс себе за неделю накашлял!
***
- Привет, что сейчас делаешь?
- Да ничего не делаю, на работе я.
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Все говорят, что алкоголь разрушает семьи, но никто не говорит о том, сколько семей он создал.
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Уж был готов, но баба сдулась.
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Кто-то в лифте написал: «Лена – проститутка».
И всё: ни фото, ни расценок...
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Коктейль «Ленивая Мэри» Просто закуси водку помидором.
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Сегодня в 2 ночи соседи напомнили мне, что Старый Новый год все еще продолжается, а я им в 6 утра - что Цой все еще жив.
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После фразы "Не на корову же играем", все четко услышали радостный выдох из сарая.
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