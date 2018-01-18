Крещение Господне. Обычаи, приметы 19 января православные христиане отмечают великий праздник - Крещение Господне.

Крещение Господне завершает цикл зимних праздников и Святок, которые длятся с 7 по 19 января. Праздник начинается еще 18 января, в Крещенский сочельник, когда происходит первое освящение воды. Крещение еще называют праздником Богоявления, так как при крещении Господа, миру явилась Пресвятая Троица.

Что нужно сделать на Крещение Господне

На Крещение, следует сходить в церковь, помолиться и освятить воду, а также поздравить всех своих родных и близких с Крещением.

Вода, освященная в этот день, обладает поистине волшебными свойствами: она очищает от болезней и от дурных мыслей.

Обязательно наберите святую воду и храните ее дома весь год. Верующие люди, каждое утро после молитвы, пьют по чайной ложки святой воды натощак.

На Крещение люди окунаются в прорубь, но делать это нужно после посещения церкви и причастия. В народе говорили, что на Крещение окунаются больные люди, чтобы исцелиться и те, кто надевал маски на Новый год, чтобы избавиться от греха.

В этот день вся семья собирается за праздничным столом и, по традиции, первым еду пробует тот, кто последним окунулся в прорубь.

На Крещение существовал очень красивый обряд выпускания голубей. Белые голуби символизировали завершение праздников, которые нужно отпустить на волю.

Что нельзя делать на Крещение Господне

В этот большой праздник запрещено ссориться и ругаться, гневаться на родных и близких.

Воспрещён любой физический труд, все работы по дому и ремесла (шить, вязать, вышивать).

После Крещения запрещено гадать, наши предки считали, что можно "перегадать" свою судьбу в плохую сторону. Святочные гадания должны были завершиться 19 января.

В этот день хозяйки обязательно освящали дом святой водой, проветривали и по углам рассыпали соль, чтобы оградить дом от злых духов.

В праздник нельзя сплетничать, злословить, делать другим людям подлости, иначе все обернется против вас с тройной силой.

Народные приметы на 19 января

Если в Крещение Господне сделать предложение руки и сердца - то семья будет очень крепкой и счастливой и проживет всю жизнь душа в душу.

Крещенский снег также обладает особой силой, в былые времена им умывали и обтирали детей, чтобы они росли крепкими и здоровыми.

Если на Крещение погода ясная и холодная - то лето будет засушливым, а если пасмурная - то будет богатый урожай.

Если в этот праздник покрестить ребенка, то он будет очень счастливым и будет нести в себе частичку Божьей Благодати.

Источник: kolobok.ua