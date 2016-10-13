Январь в народном календаре Январь – «новому году – начало, зиме – середина», говорят в народе об этом месяце.

20 января - день Ивана Бражного. Окончание святок. Если ясно и холодно, то лето будет засушливым. Утром туман – к богатому урожаю хлеба. Синицы стаями летают около дома, то будет мороз.

21 января - Василисы зимние, Емельян-перезимник. Принято угощать крестных ребенка. Утром ворон каркает – к потеплению. Воробьи сбиваются в стаи – к теплу. День предсказывал погоду на август месяц.

22 января - Филиппов день. День, когда приветствовались работы по дому. Если стоит ясный день, то будет хороший урожай летом. Пурпурный закат сулит снежную бурю и мороз.

23 января - Григорий-летоуказатель. По погоде предсказывали лето. Сильный иней – солнечная погода будет устойчивая. Южный ветер – к летним грозам. На небе серые облака, то будет вьюга.

24 января - Федосеев день. Если тепло в этот день, то весна ранняя будет. Редкие облака на небе сулит мороз. Мороз сулит затяжные холода.

25 января - Татьянин день. В этот день пекли круглый каравай и ели всей семьей. Если идет снег, то лето дождливое будет. Небо ясное и мороз предвещали богатый урожай. Вечером мороз становится слабым – жди осадков.

26 января - Ермилов день. На Ермилу наблюдали за живущей в доме кошкой. Если сворачивается клубочком и прячет мордочку – быть морозу. Если катается по полу – тепло придет. Если поет синица, то быть ранней весне.

27 января - день Нины. Радовали домашних животных. Белые облака на небе – к стуже. Если был мороз и шел снег, то быть потеплению. Утром каркают вороны – будет метель.

28 января - Павлов день. Остерегались сглаза и порчи. Яркие звезды сулили мороз. Если ясно, то лето будет сухим и жарким. Если ветрено – то холодным, а если снег – то одждливым.

29 января - Петр-полукорм. День, когда принято оценивать количество оставшегося корма животным. Если стоял мороз, то лето будет жарким. Ночью туман – будет малооблачная погода.

30 января - Антон-перезимник. Считали, что половина зимы уже прошла. Тучи заволокли небо – быть метели. Сильный иней на стволах деревьев – малооблачная погода долго продержится. Если в морозную погоду потеют окна – то быть оттепели.

31 января - Афанасий-ломонос. Пришел Афанасий-ломонос – береги щеки и нос Если вороны кружат стаями, то мороз будет крепчать.

Народные приметы на январь

Чем крепче морозы в начале января — тем жарче лето.

Если январь сухой, морозный, и вода в реках сильно убывает, то лето будет жарким и сухим.

Коли январь стоит теплым, то март может оказаться холодным.

Во второй половине января дни солнечные — к хорошему урожаю.

Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то урожай этого года будет хорошим.

Холодный январь предвещает плохой урожай грибов до самой осени.

Холодные январи подряд почти не повторяются.

Пасмурный январь — к плохому урожаю.

Январь теплый — к поздней весне.

Снегопады и частые метели в январе — к частым дождям летом.

Крот вылезает из своей норы в январе — к холодному маю.

Чем сильнее мороз в январе — тем меньше града летом.