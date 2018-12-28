Обзор новой модели - смартфона Xiaomi Mi 8 Характеристики, достоинства и возможности нового стильного смартфона ТМ Xiaomi. Почему сегодня девайс Xiaomi Mi 8 хит продаж?

Флагманом в мире смартфонов от Xiaomi на данном этапе стала модель Xiaomi Mi 8. Этот смартфон радует своим широким функционалом, современным дизайном и потрясающими возможностями.

Характеристики девайса

Стильный Mi 8 – безрамочная модель со стеклянными закругленными панелями в черном корпусе имеет экран AMOLED, удобную камеру два в одном, комфортный интерфейс и удивительно качество чистых, ярких красок.

Полное название смартфона – Xiaomi Mi 8 6/64GB Black говорит о важных достоинствах модели: 8 ядрах, оперативной памяти в 6 Гб и внутренней в 64 Гб. Двойная камера девайса – по 12 Мп, дисплей характеризуется диагональю 6,21 дюймов, разрешение экрана – 2248 на 1080.

Достоинства и возможности смартфона

В этой модели производители учли все рекомендации предыдущих клиентов, поэтому:

модель безопасна для зрения. Ею можно смело пользоваться даже в темное время суток без устали для глаз. В дисплее установлен спецфильтр, убирающий синие тона, что обеспечивает натуральные и яркие краски; со смартфоном Xiaomi Mi 8 невозможно заблудиться. Он оснащен 2-х частотной GPS-системой с поддержкой сигналов L1 и L5, которая гарантирует максимум точности вашей геолокации. Благодаря этому можно строить свои маршруты, так чтоб затрачивалось минимум времени; даже дилетант будет делать профессиональные фото. Двойная фотокамера девайса с сенсором SONY IMX363 обеспечивает идеальные фотографии вне зависимости от освещенности и других условий. Даже в темноте вы сможете делать качественные панорамные снимки, портреты и пейзажи. Встроенный автофокус стабилизирует картинку, подбирая наилучший угол съемки, фронталка 20 Мп с функцией Smart Beauty гарантирует реалистичную передачу цветов. И если требуется, можно применить автокоррекцию и получить самые шикарные фото; модель защищает ваши данные от преступников. В ней установлен датчик распознавания лиц Face ID с 3-х мерным сканированием. Инфракрасная система для Android разблокируется, только распознав ваше лицо; смартфон позволяет всегда быть на связи. В нем аккумулятор емкостью 3400 мАч, позволяющий 24 часа автономно работать и заряжающийся на 50% всего за 20 минут.

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