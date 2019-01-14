Анекдоты недели - 180 До Нового года планировала сбросить 10 килограмм. Осталось всего 15.

- Стюардесса, а карамельки будут разносить?

- Конечно, будут! Смотрите, как меня разнесло!

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Когда жена спрашивает: "Что хочешь на ужин?" - я никогда не угадываю.

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Прикольная сейчас мода у молодежи: голые щиколотки, а на шее плед. Он, видимо, нужен, чтоб впитывать сопли.

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С похмелья вся вода такая артезианская.

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Звонок. Фира открыла дверь. На пороге стоял Боря и протягивал ей букет цветов. - Ой, вэй! – воскликнула Фира, - за шо мне такая радость, и это в первый раз за двадцать лет?! - Фирочка, ты сегодня ими полюбуйся, а завтра мы подарим букет на свадьбу Аллочке.

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Говорят, что смех способствует похудению… Помогите высмеять 12 килограмм!

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- Согласно правилам нашей фирмы, вы никому не должны разглашать величину вашей заплаты. - Да я собственно и не собирался позориться.

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Чтобы намекнуть гостям, что они засиделись, смените пароль от вай-фая.

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- Выпей с нами! - Спасибо, мужики… не могу… Вера не позволяет… - А какая же у тебя вера? - Вера Ивановна…

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Мой кот толстый, но всегда можно сказать, что так кажется, потому что он – пушистый. Со мной такой вариант не прокатывает.

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Два студента после экзамена разговаривают: - Ну что, на сколько сдал? - На тройку. Сначала хотел на пятерку сдать, а потом решил - сдам лучше на тройку, а на остальные деньги пива куплю.

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Фраза "если я встану - ты ляжешь" приобретает новый смысл, когда вы живете в крохотной однушке.

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— Папа, смотри, какой дяденька лысый! — Говори тише, сынок, а то он услышит. — Ты думаешь, он не знает?

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Поймал дракон русского, украинца и еврея и говорит: — Вон ту гору видите, давайте бегом вокруг нее. Кто первый прибежит, того отпущу. Делать нечего — побежали. Часа через 3 нос в нос прибегают русский и украинец. Дракон подождал чуток и спрашивает: — Ну а где этот, с пейсами? — А, так он, слабак, вообще бегать не умеет — домой ушел.

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Учёные Сколково изобрели особо чувствительный детектор лжи. Однако он сгорел после того, как кто-то случайно включил рядом телевизор.

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Объявление: "Оказываю моральную поддержку за материальную".

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Вчера искал в гугле средства от паранойи, а сегодня их реклама преследует меня по всему интернету.

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- А сколько вам лет? - Ну, я вам скажу так: таблетки от давления уже прописали, но я их запиваю коньяком.

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- Яша! В это воскресенье у нас разгрузочный день! - Сарочка, а шо таки случилось? У нас стал пустой холодильник?! - Нет!.. Нас никто не пригласил в гости!..

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На критику в свой адрес о плохой успеваемости в школе Вовочка отвечал коротко: "Все претензии к изготовителю".

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"Пациентам, которые уже поставили себе диагноз при помощи гугла, просьба обращаться за вторым мнением не к нам, а в яндекс". Врачи.