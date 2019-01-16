Средства для свежести и молодости кожи лица в любом возрасте ® Своевременный и ежедневный уход за кожей лицо позволит избежать появления глубоких морщин, провисания кожи, потери овала лица.

Особенно важно поддерживать уход за кожей после 30 лет, ведь именно после этого возрастного рубежа начинаются необратимые процессы старения, вызванные потерей коллагеновых волокон и разрушениями верхних слоев дермы. Восстановить баланс можно при использовании правильной косметики, например CHRISTINA Cosmetics предлагает целую линейку препаратов, большой популярностью пользуется крем от морщин Кристина (Израиль).

Об уходе в целом

Уход за кожей должен быть комплексным, важно не забывать об очищении, увлажнении и питании. Умываться следует утром и вечером, желательно специальной минеральной водой, так как обычная вода из-под крана слишком жесткая и содержит много хлора. Для очищения кожи ом пыли и косметики лучше использовать не мыло, а специальную пенку или мусс, гель для умывания.

После 40 лет кожа быстро теряет влагу, поэтому важно позаботиться о ее питании и приобрести как дневной, так и ночной увлажняющий крем. Особое внимание нужно уделить коже вокруг глаз, много положительных отзывов собрал крем вокруг глаз Кристина, который оказывает мгновенный и эффективный результат. Он не только противодействует увяданию кожи, но и делает ее невероятно гладкой, бархатистой и ухоженной.

Важно соблюдать некоторые правила ухода:

• лучше использовать скрабы с мелкими и мягкими силиконовыми гранулами;

• наносить крем нужно строго по массажным линиям похлопывающими движениями;

• средство для умывания должно подбираться с учетом особенностей вашего типа кожи;

• для защиты губ летом обязательно использование питательных бальзамов с солнцезащитным фактором;

• несмотря на регулярный уход дома, желательно посещать косметологический кабинет хотя бы раз в месяц.

Конечно, невозможно остановить процесс старения, но каждая женщина способна сделать возрастные изменения фактически незаметными и выглядеть привлекательно в любом возрасте.

Тонкости выбора косметики

Для восстановления упругости и эластичности, желательно подбирать средства, которые ускоряют деление клеток и выработку природного коллагена, ведь этот компонент, включенный в состав кремов, не впитывается кожей, а значит, не оказывает положительного эффекта. Обратите внимание на средства, в составе которых есть натуральные масла, экстракты растений и витамин С. Все эти компоненты точно не нанесут вреда вашей коже и помогут ей вернуть былую красоту. Экстракты фруктов обогащают кожу витаминами, протеинами и аминокислотами, сохраняют влагу в структуре клеток, смягчают кожу и тонизирует её.

Если вследствие возрастных изменений на коже начали появляться печеночные пятна, это повод прикупить к существующему набору косметики средство для отбеливания, поскольку на начальных этапах пигментация сходит легко, а затягивать устранение проблемы нежелательно. Уход за лицом не отменяет ухода за областью шеи, рук и декольте, они также чрезвычайно важны и могут выдать ваш возраст. Важно использовать средства, специально разработанные для ухода за этими зонами, очищайте и питайте их тщательно. Сложно переоценить важность правильного подбора средств для ухода в более зрелом возрасте, не жалейте денег для себя любимой и будьте прекрасны!