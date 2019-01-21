Новый детский теплый комбинезон или б/у? Бесспорно, в холода – лучшая одежда для ребенка теплый, непродуваемый комбинезон. При этом важно, чтобы вещи были малышу по размеру, не давили и не мешали двигаться. Но ведь дети так быстро растут, стоит ли покупать на один сезон новый?

Демисезонные и зимние детские комбинезоны незаменимое изобретение, оцененное каждым современным родителем. В отличие от пальто, дубленок и шуб они отлично защищают ребятишек от ветра, снега, дождя и холода, обеспечивая комфорт перемещения.

Востребованные бренды детских теплых комбинезонов

На украинском рынке представлен целый ряд зарубежных производителей, выпускающих высококачественные, удобные и красивые комбинезоны разных моделей. Можно купить теплые вещи от Columbia и Next, Cool Club и Carters, Kiko и Topolino, Lupilu и Gap, Moncler и Childrens Place, Wojcik и Lenne.

Брендовая одежда очень удобная, стильная, а главное действительно соответствует сезону, обеспечивая ребенку наряд по погоде. Однако ее стоимость доступна далеко не каждому. А ведь детишки растут рывками, то кажется, что целый год ни сантиметра прибавки, то вдруг за месяц –несколько.

Костюмчик, который был с запасом весной, становится маленьким к осени. Конечно, на несколько месяцев можно покупать не фирменную, недорогую одежку. Но ведь своим любимым чадам мы хотим дать самое лучше! Разве можно экономить на их здоровье и комфорте?

Разнообразие фасонов

Кроме разных брендов стоит учесть, что существует множество разных фасонов. И тут дело уже не в размере, а в соответствии комбинезона возрасту ребенка. Для новорожденных самый подходящий вариант – мешок с ручками.

А вот деткам, которые уже сидят, удобнее в слитном комбинезоне с ножками. Есть универсальные модели трансформеры, превращающиеся из мешка в штанишки, из закрытых полностью ножек – в вариант для одевания сапожек.

Слитные комбинезоны не оставляют ни малейшего шанса ребенку замерзнуть или промокнуть, они удобны для родителей, так как застегиваются на две «молнии», от горловины до конца штанин, но очень быстро становятся маленькими.

Раздельный детский комбинезон из куртки и штанишек с лямками можно брать на два года, так как его конструкция позволяет завернуть или отогнуть манжеты, уменьшив или увеличив размер. Универсальные костюмы с подстежками позволяют использовать их зимой и в более теплые сезоны.

Что же выбрать?

Покупка детских б/у комбинезонов на Клумбе позволяет одевать детей в брендовую одежду по сезону, размеру и любого желаемого фасона недорого, еще и со скидками на распродажах. Конечно, на сайте kloomba.com есть и новая фирменная одежда на девочек и мальчиков на рост от 50 до 158+ см по менее дорогим ценам, чем в бутиках.

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