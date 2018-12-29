Анекдоты недели - 181

...А я как домой захожу, теще сразу с порога говорю:
- Клавдия Петровна! Ума у меня нет, денег нет, по дому ничего не делаю, и дочь ваша могла бы гораздо лучше замуж выйти!
И пока она торопливо и мучительно припоминает, что же я в этом списке пропустил, я добавляю:
- Зять Петров свой доклад окончил! Разрешите идти пить пиво к друзьям-алкоголикам?
***
Вот говорят, в том, что семья распалась, виноваты оба, и я тоже считаю, что виноваты оба: жена и теща...
***
Мои детство и юность прошли без интернета. Может быть, поэтому я понимаю, что за языком надо следить, а за слова отвечать.
***
Если вам надо выговориться, поделитесь с мужем. Он никому не расскажет, потому что ни хрена не слушает.
***
Чтобы намекнуть гостям, что они засиделись, смените пароль от вай-фая.
***
Да, я непьющий, но не ежедневно!
***
После того, как в России украли картину Куинджи "Крым", стоило бы уделить особое внимание охране картины Верещагина "Курильские острова".
***
Людям надоедать нехорошо. Поэтому на работе стараюсь появляться как можно реже.
***
1 километр за хлебом - далеко.
2 километра за пивом - рукой подать.
***
В раннем детстве меня повели к окулисту.
Как и предполагали родители, мне прописали очки.
И никто не догадался, что я просто не знал алфавит...
***
- Пап, а правда, что меня в капусте нашли?
- Ага, три дня назад, а вчера за гаражами. А позавчера на остановке. Хватит бухать, сынок!
***
Объявление: "Опытный актер без дублера снимется в откровенных застольных сценах".
***
Закон жизни: в каком бы районе ты не поселился, сосед с перфоратором разыщет тебя и поселится рядом...
***
Лайфхак: если у вас нет фоток с горнолыжного курорта, но очень хочется - воруйте чужие. Все равно вас никто не узнает в шлеме и под маской.
***
- Пап, а можно я телевизор починю?
- Вова, положи молоток на место!
***
- Мама, а папа сегодня два раза меня побил!
- За что?
- Первый раз, когда я показал ему дневник с двойками, а второй - когда он увидел, что это его старый дневник.
***
Закончилась сессия. Студент сдал последний экзамен и дрыхнет у себя в комнате. Заходит мать и спрашивает:
- Ты сегодня уберешь в квартире? Ты вообще когда убираться собираешься?!
- А когда последний день сдачи уборки?
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