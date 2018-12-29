Анекдоты недели - 181 Решила сесть на диету. Избавилась от всей вредной еды в холодильнике. Как это было вкусно!

...А я как домой захожу, теще сразу с порога говорю:

- Клавдия Петровна! Ума у меня нет, денег нет, по дому ничего не делаю, и дочь ваша могла бы гораздо лучше замуж выйти!

И пока она торопливо и мучительно припоминает, что же я в этом списке пропустил, я добавляю:

- Зять Петров свой доклад окончил! Разрешите идти пить пиво к друзьям-алкоголикам?

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Вот говорят, в том, что семья распалась, виноваты оба, и я тоже считаю, что виноваты оба: жена и теща...

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Мои детство и юность прошли без интернета. Может быть, поэтому я понимаю, что за языком надо следить, а за слова отвечать.

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Если вам надо выговориться, поделитесь с мужем. Он никому не расскажет, потому что ни хрена не слушает.

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Чтобы намекнуть гостям, что они засиделись, смените пароль от вай-фая.

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Да, я непьющий, но не ежедневно!

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После того, как в России украли картину Куинджи "Крым", стоило бы уделить особое внимание охране картины Верещагина "Курильские острова".

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Людям надоедать нехорошо. Поэтому на работе стараюсь появляться как можно реже.

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1 километр за хлебом - далеко.

2 километра за пивом - рукой подать.

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В раннем детстве меня повели к окулисту.

Как и предполагали родители, мне прописали очки.

И никто не догадался, что я просто не знал алфавит...

***

- Пап, а правда, что меня в капусте нашли?

- Ага, три дня назад, а вчера за гаражами. А позавчера на остановке. Хватит бухать, сынок!

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Объявление: "Опытный актер без дублера снимется в откровенных застольных сценах".

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Закон жизни: в каком бы районе ты не поселился, сосед с перфоратором разыщет тебя и поселится рядом...

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Лайфхак: если у вас нет фоток с горнолыжного курорта, но очень хочется - воруйте чужие. Все равно вас никто не узнает в шлеме и под маской.

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- Пап, а можно я телевизор починю?

- Вова, положи молоток на место!

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- Мама, а папа сегодня два раза меня побил!

- За что?

- Первый раз, когда я показал ему дневник с двойками, а второй - когда он увидел, что это его старый дневник.

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Закончилась сессия. Студент сдал последний экзамен и дрыхнет у себя в комнате. Заходит мать и спрашивает:

- Ты сегодня уберешь в квартире? Ты вообще когда убираться собираешься?!

- А когда последний день сдачи уборки?