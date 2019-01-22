Недорогие мужские кроссовки для бега, волейбола и тенниса Вы ошибаетесь, если думаете, что качественная спортивная обувь обязательно стоит дорого. Откройте для себя торговую марку Asics и ее стильные и невероятно комфортные кроссовки для бега и других видов спорта.

Никому не нужно доказывать, что удобнее всего заниматься многими видами спорта в выносливых, пружинистых, легких кроссовках (параметры обуви могут меняться в зависимости от типа состязаний).

При этом многие уверены, что комфортная брендовая обувь стоит до 10 тысяч гривен, а то и выше. Представляем вам популярные среди теннисистов и волейболистов мужские стильные кроссовки ТМ Asics casual и для бега. Ассортимент их очень велик, тут можно с ним ознакомиться детальнее.

Преимущества Асиксов

Рассмотрим основные достоинства мужской спортивной обуви Asics. Эти кроссовки:

надежные. Один из важных параметров – прочная и выносливая подошва. Кроссовки Асикс с технологичной подошвой из вулканической резины берегут стопы ног при высоких спортивных нагрузках. легкие. Небольшой вес, хорошо прилегающей к ноге, обуви обеспечивает мужчинам свободу маневров; гибкие и прочные. Эластичность и высокая прочность кроссовок позволяют спортсмены делать резкие прыжки и другие движения без риска порвать Асиксы; комфортные. В каждой модели собраны все инновационные технологии, обеспечивающие удобство ногам: ортопедические стельки, подкладки EVA, амортизация пяток, вентиляции верхней части обуви и т. д.; недорогие. И самое удивительное – все эти достоинства можно обрести в обуви стоимостью дешевле 1000 грн.

Где купить мужские кроссовки Asics?

Приобрести для себя или своего любимого к празднику пару классных кроссовок Асиксы вы можете в одном из магазинов сети Интертоп в Киеве либо Харькове. Для жителей других городов Украины есть возможность сделать покупку на сайте интернет-магазина.

Из каталога вы выберите понравившуюся модель на шнуровке модных зеленого и синего или традиционного черного цвета серий GEL-LYTE и Gel-Vickka, STORMER и PATRIOT, Gsm и casual. Есть все размеры от 40 до 45.

Воспользуйтесь акциями, приобретите оригинальную мужскую обувь Asics со скидками до 50% по ценам от 849 до 2239 грн. Если среди предложенных вариантов в каталоге вы не найдете понравившуюся, просто перейдите на страницы других популярных брендов.

Интертоп предлагает отличные мужские кроссовки и таких торговых марок, как ADIDAS и KLEIN JEANS, NIKE и PUMA, ECCO и ARMANI EXCHANGE, ARBER и BUGATTI, CALVIN и LACOSTE, REEBOK и MARC O'POLO, EMPORIO ARMANI и многих других.

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