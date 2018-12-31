Анекдоты недели - 182 Отключите мне интернет!!! Я хочу перед Пасхой убрать ёлку!

- Вот меня всегда интересовал вопрос - зачем в баночку с таблетками валерьяны ватку впихивают?!

- Чтобы они не стучали друг о друга, и не бесили еще больше...

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— Семён Маркович, а шо ви делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря?

— Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы с моей Розочкой туда ничего не делаем.

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Ничего плохого не хочу сказать, но знаю много старых алкоголиков и ни одного старого вегана.

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В детстве я боялся темноты. Теперь же, когда я вижу счет за электроэнергию, я боюсь света.

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- Сегодня на ужин гречка.

- С чем?

- С чем я тебя и поздравляю!

***

Первое правило скотча: Где скотч не держит, там сварке делать нечего!

Второе правило скотча: Если скотч не держит, надо больше скотча!

***

На вечеринке сказали: чувствуй себя как дома, - поэтому я приняла душ и легла спать)

***

Одесса. На балкон выходит мама и кричит:

— Аркаша! Домой!

Мальчик во дворе поднимает голову и кричит в ответ:

— Я замёрз?

— Нет! Ты хочешь кушать!

***

— Рабинович скажите, у вас есть дети?

— Нет.

— Но ведь в паспорте написано, что есть.

— Это не дети, это паразиты.

***

Если вы вдруг себя плохо почувствовали, сожмите виски пальцами и начинайте медленно вращать по часовой стрелке... А затем выпейте его.

***

- Доктор, что со мной? Болит всё тело, тошнит...

- Вам хреново.

- Спасибо, доктор.

***

Вчера был ограблен магазин «Все для рыбалки».

Судя по украденному грабители идут на леща.

***

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.

***

Тренер сказал, что лучший способ похудеть - это перелом нижней челюсти.

***

Я увидел таракана, схватил какой-то журнал со стола и… Это был первый в мире таракан, попавший на обложку Forbеs!

***

— Как дела?

— Да так… Дядя у меня, наконец-то, отмучился…

— Да ты что? Жалко-то как, что у тебя дядя умер.

— Вообще-то умерла тетя…