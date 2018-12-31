Анекдоты недели - 182

- Вот меня всегда интересовал вопрос - зачем в баночку с таблетками валерьяны ватку впихивают?!
- Чтобы они не стучали друг о друга, и не бесили еще больше...
***
— Семён Маркович, а шо ви делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря?
— Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы с моей Розочкой туда ничего не делаем.
***
Ничего плохого не хочу сказать, но знаю много старых алкоголиков и ни одного старого вегана.
***
В детстве я боялся темноты. Теперь же, когда я вижу счет за электроэнергию, я боюсь света.
***
- Сегодня на ужин гречка.
- С чем?
- С чем я тебя и поздравляю!
***
Первое правило скотча: Где скотч не держит, там сварке делать нечего!
Второе правило скотча: Если скотч не держит, надо больше скотча!
***
На вечеринке сказали: чувствуй себя как дома, - поэтому я приняла душ и легла спать)
***
Одесса. На балкон выходит мама и кричит:
— Аркаша! Домой!
Мальчик во дворе поднимает голову и кричит в ответ:
— Я замёрз?
— Нет! Ты хочешь кушать!
***
— Рабинович скажите, у вас есть дети?
— Нет.
— Но ведь в паспорте написано, что есть.
— Это не дети, это паразиты.
***
Если вы вдруг себя плохо почувствовали, сожмите виски пальцами и начинайте медленно вращать по часовой стрелке... А затем выпейте его.
***
- Доктор, что со мной? Болит всё тело, тошнит...
- Вам хреново.
- Спасибо, доктор.
***
Вчера был ограблен магазин «Все для рыбалки».
Судя по украденному грабители идут на леща.
***
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
***
Тренер сказал, что лучший способ похудеть - это перелом нижней челюсти.
***
Я увидел таракана, схватил какой-то журнал со стола и… Это был первый в мире таракан, попавший на обложку Forbеs!
***
— Как дела?
— Да так… Дядя у меня, наконец-то, отмучился…
— Да ты что? Жалко-то как, что у тебя дядя умер.
— Вообще-то умерла тетя…
Решила сесть на диету. Избавилась от всей вредной еды в холодильнике.
Как это было вкусно!...
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