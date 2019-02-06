Обзор портативной колонки JBL Flip 4 Выход на пляж, поездка на пикник, шашлыки, летний палаточный отдых или туристический поход – все эти мероприятия для многих современных людей невозможны без такого гаджета, как портативная акустика. Отличным решением в таком случае является колонка JBL Flip 4.

Все товары бренда JBL отлично себя зарекомендовали, как и портативная колонка JBL Flip 4. При относительно небольшой цене (в интернет-магазине АЛЛО – 3599 грн) этот гаджет обладает массой достоинств и практически лишен недостатков.

Портативный динамик имеет мощность 16 Вт, разъемы – AUX IN, вес – 515 грамм, подключается через Bluetooth. Время зарядки полностью разряженного гаджета – 3,5 часа. В наличии колонки голубого цвета.

Достоинства портативной акустики

К преимуществам этого гаджета относится возможность подключатся одновременно к двум источникам и поочередно воспроизводить с них разного типа файлы. Портативная акустика JBL Flip 4 (JBLFLIP4BLU) Blue функциональна и практична. Но обо всем по порядку.

1. Надежный гаджет для походов. Встроенная литиево-ионная батарея мощностью 3000 мАч обеспечивает 12 часовую работу колонки без дополнительной зарядки. Высокопрочный корпус техники покрыт прорезиненным материалом, поэтому динамик не боится брызг, а также недолгого погружения в воду. Уровень защиты IPX7 позволяет прицепить гаджет к рюкзаку и не переживать, что в походе от пыли и грязи колонка испортится.

2. Отличное звучание. Мощная акустическая система не только радует слух меломана, басы излучателей JBL BASS даже чувствуются. Вне зависимости от громкости воспроизведения музыки качество низких частот постоянно высочайшее. Как в помещении, так и на открытом пространстве прекрасно воспринимается вокал и сложные музыкальные композиции.

3. Дополнительные возможности. В колонке есть такие дополнительные функции: голосовые помощники Siri и Google Now, Bluetooth-микрофон, чтобы отвечать на входящие телефонные вызовы, Connect+ для объединения с другими устройствами в одну мощнейшую аудиосистему.

4. Практичный дизайн. Гаджет имеет стильный цилиндрический корпус модного насыщенного голубого цвета. Аксессуар оснащен удобными клавишами и кнопкой, которые легко нажать даже мокрыми и грязными руками. Светодиодные индикаторы на задней панели показывают уровень заряда, а разъемы закрыты специальной водонепроницаемой крышкой. Наличие портативного шнура позволяет повесить колонку в любом месте.

®