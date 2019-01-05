Анекдоты недели - 183 А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок.

- Ты всегда такой аккуратный, побритый, с чистым воротничком, свежий, подтянутый. Видно, что из хорошей семьи с правильными традициями. Кто тебе привил это все - папа или мама?

- Начальник колонии.

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Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.

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В Одессе:

- Моня, у меня пока таки получается хорошо готовить только жареную рыбу и эклеры.

- Не страшно, любовь моя, со временем ты научишься готовить другие блюда. Только скажи мне, а сейчас шо я ем - жареную рыбу или эклеры?

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На выставке вин дегустатор из Украины попробовал 174 сор­та изысканного вина, но не удержался и все это шлифанул пивасиком.

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И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная...

Если совсем ничего в голову не лезет, спроси: "Я не понял, ты похудела, что ли?"

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- Девушка, вас уже пригласили на следующий танец?

- Ой, нет еще. Я свободна!

- Подержите тогда мою кружку пива...

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- А правда, что тату на всю жизнь?

- Нет, немножко дольше

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Зима!

Народ весь торжествует, ещё нескоро огород!

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Если хотите молодо выглядеть, говорите всем, что Вам на десять лет больше.

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Быть женщиной реально трудно. Столько проблем просто из ничего.

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Сегодня у Люси разгрузочный день, поэтому в "Макдональдс" она пришла пешком.

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Когда я отреклась от престола, меня тут же выписали из психушки.

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Почему укладка феном держится всего пару часов, а укладка "легла спать с мокрой головой" - весь день?

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Диета достигла той самой упоительной точки, когда я с интересом принюхиваюсь к кошачьему корму.

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- Я признаю, что деньги - это не все в жизни, - вздохнула женщина, - но они так успокаивают нервы!

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Однажды я с шиком прокатился на "Бентли". Когда переходил дорогу на красный...

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- Я не блондинка, у меня просто склад ума такой!

- Склад-то твой, походу, грабанули!.