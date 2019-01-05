Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12163

Анекдоты недели - 183

А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок.

- Ты всегда такой аккуратный, побритый, с чистым воротничком, свежий, подтянутый. Видно, что из хорошей семьи с правильными традициями. Кто тебе привил это все - папа или мама?

- Начальник колонии.

***

Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.

***

В Одессе:

- Моня, у меня пока таки получается хорошо готовить только жареную рыбу и эклеры.

- Не страшно, любовь моя, со временем ты научишься готовить другие блюда. Только скажи мне, а сейчас шо я ем - жареную рыбу или эклеры?

***

На выставке вин дегустатор из Украины попробовал 174 сор­та изысканного вина, но не удержался и все это шлифанул пивасиком.

***

И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная...

Если совсем ничего в голову не лезет, спроси: "Я не понял, ты похудела, что ли?"

***

- Девушка, вас уже пригласили на следующий танец?

- Ой, нет еще. Я свободна!

- Подержите тогда мою кружку пива...

***

- А правда, что тату на всю жизнь?
- Нет, немножко дольше

***

Зима! 
Народ весь торжествует, ещё нескоро огород!

***

Если хотите молодо выглядеть, говорите всем, что Вам на десять лет больше.

***

Быть женщиной реально трудно. Столько проблем просто из ничего.

***

Сегодня у Люси разгрузочный день, поэтому в "Макдональдс" она пришла пешком.

***

Когда я отреклась от престола, меня тут же выписали из психушки.

***

Почему укладка феном держится всего пару часов, а укладка "легла спать с мокрой головой" - весь день?

***

Диета достигла той самой упоительной точки, когда я с интересом принюхиваюсь к кошачьему корму.

***

- Я признаю, что деньги - это не все в жизни, - вздохнула женщина, - но они так успокаивают нервы!

***

Однажды я с шиком прокатился на "Бентли". Когда переходил дорогу на красный...

***

- Я не блондинка, у меня просто склад ума такой!

- Склад-то твой, походу, грабанули!.

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