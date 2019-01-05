Анекдоты недели - 183

- Ты всегда такой аккуратный, побритый, с чистым воротничком, свежий, подтянутый. Видно, что из хорошей семьи с правильными традициями. Кто тебе привил это все - папа или мама?
- Начальник колонии.
***
Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.
***
В Одессе:
- Моня, у меня пока таки получается хорошо готовить только жареную рыбу и эклеры.
- Не страшно, любовь моя, со временем ты научишься готовить другие блюда. Только скажи мне, а сейчас шо я ем - жареную рыбу или эклеры?
***
На выставке вин дегустатор из Украины попробовал 174 сорта изысканного вина, но не удержался и все это шлифанул пивасиком.
***
И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная...
Если совсем ничего в голову не лезет, спроси: "Я не понял, ты похудела, что ли?"
***
- Девушка, вас уже пригласили на следующий танец?
- Ой, нет еще. Я свободна!
- Подержите тогда мою кружку пива...
***
- А правда, что тату на всю жизнь?
- Нет, немножко дольше
***
Зима!
Народ весь торжествует, ещё нескоро огород!
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Если хотите молодо выглядеть, говорите всем, что Вам на десять лет больше.
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Быть женщиной реально трудно. Столько проблем просто из ничего.
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Сегодня у Люси разгрузочный день, поэтому в "Макдональдс" она пришла пешком.
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Когда я отреклась от престола, меня тут же выписали из психушки.
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Почему укладка феном держится всего пару часов, а укладка "легла спать с мокрой головой" - весь день?
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Диета достигла той самой упоительной точки, когда я с интересом принюхиваюсь к кошачьему корму.
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- Я признаю, что деньги - это не все в жизни, - вздохнула женщина, - но они так успокаивают нервы!
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Однажды я с шиком прокатился на "Бентли". Когда переходил дорогу на красный...
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- Я не блондинка, у меня просто склад ума такой!
- Склад-то твой, походу, грабанули!.
Отключите мне интернет!!! Я хочу перед Пасхой убрать ёлку!...
Решила сесть на диету. Избавилась от всей вредной еды в холодильнике.
Как это было вкусно!...
У нас с друзьями есть новогодняя традиция – после каждого Нового года мы ходим… без денег....
Учёные выяснили, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит....
Кто будет себя плохо вести на выходных, останется без сладкого... а также полусладкого и полусухого....