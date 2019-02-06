Почему стоит заказывать билеты на автобус онлайн ® Путешествие на автобусе – одно из самых экономных. Хоть оно занимает и больше времени, чем авиаперелет, преимущества все перекрывают. Из окна можно любоваться живописными пейзажами, а частые остановки дают возможность познакомиться с различными городами и поселками поближе.

Особенности и плюсы интернет-бронирования билета

Чтобы купить билеты на автобус в Польшу, не обязательно ехать на автовокзал и выстаивать там длинную очередь. Легче всего воспользоваться интернетом. На сайте можно прочитать о деталях поездки, сравнить цены. Так можно быть уверенным, что свободные места точно есть. Чтобы купить их, понадобится доступ в интернет и кредитная карта.

Спецпредложения для некоторых льготных групп пассажиров – отличная возможность сэкономить. Многие из направлений предлагают сниженные цены для пенсионеров и студентов. Заказ оформляется в режиме реального времени. В онлайне можно как оформить, так и отменить бронь.

Есть несколько форм оплаты. Чтобы быть уверенным, что поездка точно состоится, лучше забронировать билет заранее. Достаточно ввести в форму поиска город отбытия и прибытия, указать дату, выбрать подходящее предложение. Забронировать билет можно в любую страну Европы, включая и Чехию. Подробности здесь https://transtempo.ua/chekhiya.

Если автобуса на обозначенный день нет, на сайте всегда можно выбрать любую другую дату, или присмотреть маршрут с пересадкой в других населенных пунктах. Еще один плюс интернет-бронирования – возможность выбрать любое место в салоне.

Цена за билет определяется многими факторами:

• дальностью поездки;

• перевозчиком;

• датой отправления.

Купленный электронный билет, даже потеряв, можно легко восстановить. Он сохраняется на электронной почте пассажира, поэтому его не составит труда заново распечатать. Автобусы в Польшу отправляются ежедневно, так как это популярный маршрут. Детали можно узнать у сотрудников транспортной компании.

Причины выбрать поездку на автобусе

В отличие от перелета на самолете, пассажирам не приходится терпеть длинные и утомительные досмотры, регистрацию документов. Все, что нужно – приехать с багажом за пятнадцать минут до отправления. Ограничений по количеству сумок нет – можно взять с собой столько вещей, сколько хочется, и не доплачивать за них.

Останавливаться можно, где угодно, что позволяет скорректировать конечный пункт поездки. Это главное преимущество перед путешествием на поезде или самолете. Во время остановок можно сходить в туалет, размяться, подышать свежим воздухом.

Современный транспорт оборудован удобными сиденьями с регулирующимися спинками. Широкие окна дарят возможность насладиться открывающимися видами. Системы климат контроля не дадут замерзнуть или вспотеть от жары. Почти во всех автобусах есть бесплатная точка Вай-Фай, с помощью которой можно не расставаться с интернетом даже в пути.

Автобусы с ценой за билет выше среднего могут иметь мини-бары с закусками и напитками, специальные биотуалеты. Их наличие гарантирует, что пассажиры будут чувствовать себя расслабленно и комфортно.

Еще один плюс поездки на автобусе в Польшу – прекрасные дороги Европы. По сравнению с местными трассами, это небо и земля. Автобусное путешествие позволяет воочию оценить качество зарубежного дорожного покрытия.

В поездках автобусы ломаются редко, особенно, если выбрать надежную транспортную компанию. Даже если возникнет поломка, «TransTempo» предоставит еще один автобус по выбранному маршруту, заменит транспорт, чтобы путешественники вовремя добрались до пункта назначения.