Анекдоты недели - 184

Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки.
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Почему есть бесплатная акция "Ночь в музее", а "Ночь в магазине" нет?
***
- Молодой человек, купите цветы своей девушке, а то я уже замерзла здесь стоять...
- А почем цветочки?
-Пятьдесят гривен штучка.
- Да уж. Вам нужно теплее одеваться...
***
- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе суп приготовила!
- А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп приготовила, а потом мне плохо было!
***
Я забираю свои слова обратно, я придумала пообиднее!
***
Бабушка внучке подарила набор доктора.
Коты спрятались сразу. Дедушка не успел.
***
Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец семейства носил бейджик.
***
Если женщина запланировала сделать вас счастливым, то вряд ли вас уже что-нибудь спасёт.
***
Мужу на заметку:
- У жены нарядов должно быть столько, чтобы любовники в шкаф не помещались...
***
Рабинович, зачем вам столько денег? Мы же идём к коммунизму!
- А на обратный путь?
***
- Наш дедушка пять раз переписывал завещание.
- А нечего было на учительнице по русскому языку жениться.
***
На презентации разговаривают подруги:
- Зин, а че это с твоим-то творится? Морда вся красная, глаза повылазили...
- Да опять я, наверное, с галстуком перемудрила...
***
- Тетя Клава, можно я оставлю у тебя свои игрушки на время?
- А что случилось, Вовочка?
- Да брата из роддома привезли. Неизвестно еще, что за человек...
***
- Сарочка! Ты чем сейчас занимаешься?!
- Радуюсь жизни!
- Ну… приятного аппетита!!!
***
- Я чувствую, что мой муж уже не любит меня, как это было прежде!
- А в чем проявляется его охлаждение?
- За последние пять лет он ни разу не появился дома...
***
Как-то Рабинович подарил жене набор дорогой посуды.
Все знакомые были крайне удивлены такой необычной для Рабиновича щедростью.
- Моня, шо случилось, откуда такая расточительность?!
- Зато теперь Циля моет ее сама…
А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок....
Отключите мне интернет!!! Я хочу перед Пасхой убрать ёлку!...
Решила сесть на диету. Избавилась от всей вредной еды в холодильнике.
Как это было вкусно!...
У нас с друзьями есть новогодняя традиция – после каждого Нового года мы ходим… без денег....
Учёные выяснили, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит....