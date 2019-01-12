Анекдоты недели - 184 Тяжело нынче родителям. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает.

Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки.

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Почему есть бесплатная акция "Ночь в музее", а "Ночь в магазине" нет?

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- Молодой человек, купите цветы своей девушке, а то я уже замерзла здесь стоять...

- А почем цветочки?

-Пятьдесят гривен штучка.

- Да уж. Вам нужно теплее одеваться...

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- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе суп приготовила!

- А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп приготовила, а потом мне плохо было!

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Я забираю свои слова обратно, я придумала пообиднее!

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Бабушка внучке подарила набор доктора.

Коты спрятались сразу. Дедушка не успел.

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Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец семейства носил бейджик.

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Если женщина запланировала сделать вас счастливым, то вряд ли вас уже что-нибудь спасёт.

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Мужу на заметку:

- У жены нарядов должно быть столько, чтобы любовники в шкаф не помещались...

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Рабинович, зачем вам столько денег? Мы же идём к коммунизму!

- А на обратный путь?

***

- Наш дедушка пять раз переписывал завещание.

- А нечего было на учительнице по русскому языку жениться.

***

На презентации разговаривают подруги:

- Зин, а че это с твоим-то творится? Морда вся красная, глаза повылазили...

- Да опять я, наверное, с галстуком перемудрила...

***

- Тетя Клава, можно я оставлю у тебя свои игрушки на время?

- А что случилось, Вовочка?

- Да брата из роддома привезли. Неизвестно еще, что за человек...

***

- Сарочка! Ты чем сейчас занимаешься?!

- Радуюсь жизни!

- Ну… приятного аппетита!!!

***

- Я чувствую, что мой муж уже не любит меня, как это было прежде!

- А в чем проявляется его охлаждение?

- За последние пять лет он ни разу не появился дома...

***

Как-то Рабинович подарил жене набор дорогой посуды.

Все знакомые были крайне удивлены такой необычной для Рабиновича щедростью.

- Моня, шо случилось, откуда такая расточительность?!

- Зато теперь Циля моет ее сама…