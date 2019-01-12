Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12189

Анекдоты недели - 184

Тяжело нынче родителям. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает.

Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки.

***

Почему есть бесплатная акция "Ночь в музее", а "Ночь в магазине" нет?

***

- Молодой человек, купите цветы своей девушке, а то я уже замерзла здесь стоять...

- А почем цветочки?

-Пятьдесят гривен штучка.

- Да уж. Вам нужно теплее одеваться...

***

- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе суп приготовила!

- А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп приготовила, а потом мне плохо было!

***

Я забираю свои слова обратно, я придумала пообиднее!

***

Бабушка внучке подарила набор доктора. 

Коты спрятались сразу. Дедушка не успел.

***

Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец семейства носил бейджик.

***

Если женщина запланировала сделать вас счастливым, то вряд ли вас уже что-нибудь спасёт.

***

Мужу на заметку:

- У жены нарядов должно быть столько, чтобы любовники в шкаф не помещались...

***

Рабинович, зачем вам столько денег? Мы же идём к коммунизму!

- А на обратный путь?

***

- Наш дедушка пять раз переписывал завещание.

- А нечего было на учительнице по русскому языку жениться.

***

На презентации разговаривают подруги:

- Зин, а че это с твоим-то творится? Морда вся красная, глаза повылазили...

- Да опять я, наверное, с галстуком перемудрила...

***

- Тетя Клава, можно я оставлю у тебя свои игрушки на время?

- А что случилось, Вовочка?

- Да брата из роддома привезли. Неизвестно еще, что за человек...

***

- Сарочка! Ты чем сейчас занимаешься?!

- Радуюсь жизни!

- Ну… приятного аппетита!!!

***

- Я чувствую, что мой муж уже не любит меня, как это было прежде!
- А в чем проявляется его охлаждение?
- За последние пять лет он ни разу не появился дома...
***

Как-то Рабинович подарил жене набор дорогой посуды.

Все знакомые были крайне удивлены такой необычной для Рабиновича щедростью.

- Моня, шо случилось, откуда такая расточительность?!

- Зато теперь Циля моет ее сама…

Досуг Курьезы Юмор

По тематике

Анекдоты недели - 183
16.02.2019 12:12

Анекдоты недели - 183

А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок....

Анекдоты недели - 182
09.02.2019 12:39

Анекдоты недели - 182

Отключите мне интернет!!! Я хочу перед Пасхой убрать ёлку!...

Анекдоты недели - 181
02.02.2019 12:12

Анекдоты недели - 181

Решила сесть на диету. Избавилась от всей вредной еды в холодильнике.

Как это было вкусно!...

Анекдоты недели - 179
19.01.2019 12:12

Анекдоты недели - 179

У нас с друзьями есть новогодняя традиция – после каждого Нового года мы ходим… без денег....

Анекдоты недели - 179
12.01.2019 12:12

Анекдоты недели - 179

Учёные выяснили, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит....

Новости

В Сумах объявили подозрение заммэра и директору департамента за смерть младенца в лифте
Вчера 09:37
В Сумах Барановка осталась без воды
Сегодня 10:42
В Сумах разбили очередную евроостановку
Сегодня 10:32
Кто лидирует на Сумщине по децентрализации
Вчера 17:51
Глава Сумского районного суда может попасть в Верховный
Вчера 17:33
Сумская полиция нагрянула к нардепу Медунице
Вчера 17:23
Депутат райсовета раскритиковала главу Сумской РГА
Вчера 17:12
Начальник полиции Сумщины рассказал свою версию задержания БППшников (видео)
Вчера 16:47
В Сумах снова говорили о задолженности на Сумском НПО
Вчера 16:10
Аваков отреагировал на обвинения полицейских в незаконном задержании в Сумах
Вчера 15:49
Жену депутата Сумского облсовета назначили директором детдома
Вчера 15:43
Как сумские копы задерживали БППшников (видео)
Вчера 15:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.