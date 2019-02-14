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Тюнинг и ремонт Фольксвагена

В Украине популярны европейские авто, достойное место среди которых занимают немецкие машины бренда Volkswagen. Спрос на них увеличивает потребность на запасные части и комплектующие для ремонта и тюнинга.

Если вы счастливый владелец качественного немецкого авто ТМ Фольксваген, поиск запасных деталей для вас актуален. Интернет-магазин «Китаец» позволит вам по доступной стоимости приобрести все необходимые запчасти.

Что можно приобрести на сайте kitaec.ua

Каталог интернет-магазина постоянно пополняется новыми деталями и комплектующими, поэтому на сайте и со склада в Киеве вы можете приобрести любые запчасти на Volkswagen. Среди предложений:

  • • запчасти к двигателю (к охлаждающей системе, зажигания, распределения газа, отопления, а также ролики, кронштейны, цилиндровые блоки, фильтры, сальники и т. д.;

  • • детали к управлению, тормозам и подвескам;

  • • элементы коробки передач, трансмиссии и сцепления;

  • • электроника: приборы освещения, провода, генераторы, предохранители, стартеры, датчики и т. д.;

  • • части кузова в ассортименте.

На сайте можно приобрести оригинальные детали концерна, изготовленные непосредственно в Германии и дубликаты других производителей, изготовленные по лицензии бренда Фольксваген, с артикулом и сертификатом.

Вне зависимости от того, приобретёте вы оригинальную запчасть или нет, сайт дает гарантию на каждую деталь. Его добрая репутация – залог того, что все детали и элементы качественные и надежные.

Запчасти для всех актуальных моделей Volkswagen

На сайте в каталоге вы найдете всегда в наличии товары для легковых, пассажирских автомобилей, фургонов, кроссоверов, микроавтобусов и минивенов. Среди самых востребованных:

  • Caddy. Вместительные и грузоподъемные фургоны и минивэны Кадди отлично пробегают первые 150 000 км, но в дальнейшем требуют ремонта ходовой части;

  • Golf. Мощные и динамичные, удобные в управлении авто Гольф имеют проблемы с коробкой передач автомат и турбинами бензомоторов;

  • Passat. Эргономичные, с отличным салоном и динамичностью Пассаты с годами нуждаются в ремонте систем сцепления и АКПП;

  • Touareg. В отлично укомплектованных и технологичных кроссоверах очень капризная электроника;

  • Polo. В компактных, легкоуправляемых, эргономичных Поло два недостатка: выходят из строя турбины двигателя и страдает звукоизоляция;

  • T4. Выносливые и неприхотливые транспортеры требуют тюнинга морально устаревших кузова и салона;

T5. Новые модели стильные и функциональные, но в них много пластмассовых частей нуждающихся в замене.

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