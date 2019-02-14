Выбираем умные часы для спорта Для тех, кто ответственно относится к своему здоровью и регулярно занимается спортом, важно следить за пульсом и считать количество пройденных шагов, а также учитывать сколько потрачено калорий. Для этого используются специальные умные часы, которые могут обладать и массой других полезных функций.

Умные фитнес-часы очень удобны в применении. Они помогают грамотно составить график тренировок и подобрать нагрузки. Этот гаджет сочетает в себе новейшее программное обеспечение и все преимущества смарт-часов.

Как правильно выбрать фитнес-часы

Выбор модели спортивного гаджета зависит от вида спорта и регулярности, с которой им занимаются. Для тех, кто занимается утренними или вечерними пробежками и/или пару раз в неделю посещает спортивный зал, достаточно самых простых моделей умных часов.

Среди функций таких гаджетов:

• будильник с вибрацией;

• секундомер;

• измеритель пульса;

• шагомер;

• подсчет расходуемых калорий;

• время тренировок.

Пловцам, аквалангистам, любителям снорклинга и дайверам подойдут не промокающие в воде умные часы, которые позволяют не только опускать в воду, но и погружаться на большую глубину без вреда для прибора. У таких часов есть и еще одна удобные функции: таблица приливов и отливов, подсветка LED-дисплея, штормовые предупреждения, а также глубиномер.

Для велосипедистов в смарт-часах важны такие функции, как GPS, гироскоп, датчик вращения педалей, спортивное ПО, измеритель темпа (мин/км), трекер GPS/LBS и т. д. Возможностей у разных видов фитнес-часов очень много.

Среди них: будильник и барометр, Bluetooth и Apple Pay, Wi-Fi и NFC, симкарты и возможность отправки SMS/MMS, акселерометр и альтиметр, динамик и приемник, датчики сна, света, сердечного ритма, термометр и таймер, календарь и калькулятор, микрофон и диктофон, компас, а также многое другое.

Купить фитнес-часы

Выгоднее и проще всего приобрести смарт-часы в интернет-магазине «Секунда». В его обширном каталоге вы найдете модели стоимостью от 899 грн от таких производителей, как Garmin и Suunto, Polar и Samsung, Xiaomi и Sigma, Ergo и Huawei.

Большая часть товаров из Америки и Финляндии, есть спортивные часы из Китая и Южной Кореи. Это гаджеты совместимые с Android разных типов, Windows Phone и IOS (iPhone. Вы можете выбрать электронные и стрелочные смарт-часы разных форм с экраном SAMOLED и AMOLED, сенсорные, ч/б, цветные и с LED-индикатором.

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