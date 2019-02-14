Модные женские джинсы 2019: тренды последних коллекций ® Джинсы – универсальный предмет женского гардероба, который десятилетиями не теряет актуальности. Популярность брюк из денима непоколебима, потому что они постоянно трансформируются и меняют свой облик.

Джинсы – универсальный предмет женского гардероба, который десятилетиями не теряет актуальности. Популярность брюк из денима непоколебима, потому что они постоянно трансформируются и меняют свой облик. Каждый сезон приносит свои новшества или возвращает на модный пьедестал модели из прошлых лет, которые получают новую жизнь. Благодаря этому джинсы никогда не надоедают. Актуальны они и в 2019 г. – далее узнаем, каким моделям отдавать предпочтение, чтобы быть в тренде.

Бойфренды с акцентными карманами

Один из фаворитов дизайнеров – свободные бойфренды в небрежном исполнении. Их главная отличительная черта – акцентные крупные карманы, декорированные не только характерными потертостями, но и пайетками, вышивкой из люрексовых нитей, бисером или тонкими цепочками. Такой прием делает бойфренды уместным вариантом как для повседневного или уличного образа, так и для вечернего выхода. Удостоверьтесь в этом, оценив разнообразие бойфрендов в интернет-магазине Kasta.

Варенки с высокой посадкой

Скинни с завышенной талией уже никого не удивляют, поэтому модельеры решили вернуть хит прошлых десятилетий – варенки с высокой посадкой. «Выстиранные» джинсы с потертостями и разводами в новых коллекциях смотрятся самобытно и неординарно. Классические варенки выполнены в серо-голубой гамме, но встречаются и разноцветные модели, вплоть до мятных, желтых и бордовых с выбеленным эффектом.

Джинсы-клеш

Еще один символ прошлого, который активно заимствует мода 2019, – женские джинсы с клешением. Этот тренд представлен в двух вариантах: длинные брюки с клешением от бедра, которые частично или полностью закрывают обувь, и классические джинсы по щиколотку, клешенные от колена. Объединяет их отсутствие яркого декора – чем лаконичнее брюки, тем лучше.

Mom jeans

Свободные джинсы с завышенной талией и сужающимися к низу брючинами – один из самых неожиданных трендов последних лет. В 2019 г. они еще активнее закрепляет свои позиции на модном пьедестале. А все благодаря универсальности фасона. Просторные mom jeans подойдут девушкам с любой фигурой и удачно дополнят любой образ – от casual до гранжа.

Джинсы с бахромой

Бахрома признана главным декором 2019 г., поэтому неудивительно, что в последних коллекциях она есть почти на всех вещах, включая джинсы. Декор может быть сосредоточен в разных зонах одежды – внизу штанин, по всей длине бокового шва, на коленях, вокруг карманов. Цвет бахромы практически всегда повторяет оттенок денима.

Укороченные прямые джинсы

На пике популярности укороченные брюки, заканчивающиеся на 3-4 см выше щиколотки. В коллекциях превалируют модели прямого кроя со стандартной средней посадкой. В качестве декора могут выступать подвороты или необработанные края штанин. Плюс укороченных джинсов – их способность гармонично сочетаться с разной обувью. Вы можете подобрать под них как женские мокасины для прогулок, так и нарядные ботильоны на шпильке – и в обоих случаях укороченные джинсы будут выглядеть эффектно.