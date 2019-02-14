Фужеры – символ свадьбы В день свадьбы важен любой аксессуар, каждая мелочь, которые необходимо подготовить заранее. Одним из самых важных свадебных атрибутов считаются фужеры под шампанское или иное вино для брачующихся.

Свадебные бокалы необходимо приобрести заранее, при этом учесть цветовую гамму и стиль нарядов жениха и невесты. Фужеры должны быть подобраны точно под тему мероприятия (в народном стиле, классике, романтизме и т. д.), ведь их будет видно на фото и видео.

Бокалы не только украшение торжества и посуда. В некотором роде они являются символом свадьбы. Многие молодые пары предпочитают разбивать их, на счастье. В таком случае стоит приобрести два набора.

Выбираем свадебные бокалы

При выборе важного свадебного атрибута стоит учесть, что бокалы вам понадобятся во время регистрации брака в ЗАГСе, для фото- и видеосъемки, а также на праздничном банкете. Поэтому, даже, если вы не собираетесь их бить, стоит приобрести, как минимум два набора, ведь посуда достаточно хрупка, а на веселой свадьбе всякое может приключится.

Следующий важный момент – форма фужера. Далеко не все брачующиеся пьют шампанское, а форма сосуда должна соответствовать напитку. Флейту, тюльпан или бокал с резко расширяющимся верхом – выбирайте форму фужера по своему вкусу и под конкретное вино.

В зависимости от финансовых возможностей можно взять доступное стекло или элегантный, но дорогой хрусталь. Есть еще третий вариант – хрустальное стекло. Его характеризуют невысокая стоимость, ударостойкость и прочность.

Дизайн свадебных бокалов зависит от стиля и темы свадьбы. Их можно заказать цветными, украшенными лентами и камушками, цветами, позолотой и смальтой, гравировкой и золоченым ободком ручной работы.

Купить свадебные бокалы в Киеве

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