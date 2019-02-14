Фужеры – символ свадьбы

Свадебные бокалы необходимо приобрести заранее, при этом учесть цветовую гамму и стиль нарядов жениха и невесты. Фужеры должны быть подобраны точно под тему мероприятия (в народном стиле, классике, романтизме и т. д.), ведь их будет видно на фото и видео.
Бокалы не только украшение торжества и посуда. В некотором роде они являются символом свадьбы. Многие молодые пары предпочитают разбивать их, на счастье. В таком случае стоит приобрести два набора.
При выборе важного свадебного атрибута стоит учесть, что бокалы вам понадобятся во время регистрации брака в ЗАГСе, для фото- и видеосъемки, а также на праздничном банкете. Поэтому, даже, если вы не собираетесь их бить, стоит приобрести, как минимум два набора, ведь посуда достаточно хрупка, а на веселой свадьбе всякое может приключится.
Следующий важный момент – форма фужера. Далеко не все брачующиеся пьют шампанское, а форма сосуда должна соответствовать напитку. Флейту, тюльпан или бокал с резко расширяющимся верхом – выбирайте форму фужера по своему вкусу и под конкретное вино.
В зависимости от финансовых возможностей можно взять доступное стекло или элегантный, но дорогой хрусталь. Есть еще третий вариант – хрустальное стекло. Его характеризуют невысокая стоимость, ударостойкость и прочность.
Дизайн свадебных бокалов зависит от стиля и темы свадьбы. Их можно заказать цветными, украшенными лентами и камушками, цветами, позолотой и смальтой, гравировкой и золоченым ободком ручной работы.
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