Март в народном календаре Март - самый красноречивый и переменчивый месяц в году. Народных примет о мартовской погоде тоже больше всего. По первому месяцу весны определяют посевную и сбор урожая, и, конечно же, погоду.

1 марта – Ярилин день. Назван в честь бога плодородия. Если в этот день выпадал снег, то детям принято было расчищать от него дорожки – сулило счастье и здоровье детям. Поднялся Ярило – берись и мужик за вилы. Начинает сверчать зяблик, то будет ненастье и холод.

2 марта – День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. По поверьям молитва святому Федору Тирону помогала найти вещи и людей, которые были украдены. Если был вечером яркий месяц – то быть богатому урожаю. Если шел дождь – будет изобилие хлеба и льна. Облака если плывут быстро и высоко, то день будет ясным и без осадков.

3 марта – Овсянки, Ярило с Овсянкой, Ярило с бороной. Ремонтировали инструмент, пекли овсяное печенье. Если в этот день прилетала птичка-овсянка, то ждать раннего наступление тепла. Много снегу – много хлеба, много воды – много травы. Если выпадает туман, то будет дождливое лето.

4 марта – День Архипа и Филимона. Принято было печь каравай, угощать бедных и обездоленных. Нельзя было смотреть ночью на звезды – плохая примета. Красная луна – сулит теплый и сырой день. Стаи грачей и галок сидят на дороге – жди ненастья.

5 марта – День Катыша. Катались на санях, кто дальше проедет – у того счастье продлится дольше. Если втайне у кузнеца взять золы и высыпать на краю поля – будет хороший урожай. Тает снег – быть дождю. Если вороны купаются, то будет тепло.

6 марта – Тимофей Весновей. Глядя на погоду этого дня – определяли какая весна будет. Начиналось движение сока в кленах и березах. Тимофей-весновей - уж тепло у дверей. Если встретишь белого зайца – быть снегу. Когда тает снег вокруг дерева и края пологие, то весна будет долгой, если крутые – холодная.

7 марта – Маврикиев день. Афанасия. Начинают прилетать с теплых краев ласточки, грачи и скворцы. Начинались первые полевые работы. Если вьюга и метель, то весна не скоро придет. Солнце сильно пригревает – ждать зеленого года. Неподвижные и густые облака, быть ненастью.

8 марта – Поликарпов день. Хороший день для гадания на жениха. Девушка до Масленицы не вышла замуж, то до лета еще сидеть в девках. Если снег выпадет, то Пасха будет холодной, если сухо – то дождя на Пасху не будет.

9 марта – Иванов день. Назван в честь святого Иоанна Предтечи, которому молились об избавлении от головных болей, защите детей. Прилетевшие птицы начинали вить гнезда. Если птичка вьет первое гнездо на солнечной стороне дома, то лето стоило ждать холодного. Рога месяца яркие и крутые, то будет мороз. Лежит снег на крышах – до Пасхи останется в полях.

10 марта – Тарас Бессонный. Появлялись первые проталины. Каркают вороны – быть лету дождливым. Если дверь сорвется с петель – предвестье беды в доме.

11 марта – Порфирий Поздний. Погода стояла переменчивая. С основными посевами старались повременить. Ветер с южной стороны – быть теплу. Рано затает – долго не растает.

12 марта – Прокоп Перезимний, Дорогорушитель. Начиналось таяние снега, в дальний путь не собирались, считалось, что дорога плохая в этот день. Если была хорошая капель – то шли в лес охотиться на зайцев. На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал. Верба начинает распускаться с макушки, то посевы будут хорошие. Начинали появляться подснежники – пора пахать.

13 марта – Василий Капельник. В дом приносили сосновую ветвь, которая сулила здоровье домочадцем. Варили отвары на сосновых почках. Придет Василий-капельник – и зима заплачет. Если идет дождь, то лето будет погожее. Висят длинные сосульки – жди долгой весны.

14 марта – Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха. Считался днем наступления весны. Собирали снег с пригорков и талой водой поили больных от недугов. На Плющиху погоже – все лето пригоже. Идет снег – к урожаю. Если дует ветер с юга, то лето будет мокрым, если с севера – холодным.

15 марта – Федот Ветронос. Дули целый день большие ветра. Бывало, что к этому дню уже отросла трава, и можно было выгонять скот на пастбище. Федот злой – не быть с травой. На Федота занос – пойдет скот на снос. Был мороз – то запасы сена будут скудные.

16 марта – Евтропиев день. Отходили посевы крест-накрест, призывая солнце растопить снега на поле. Евтропий снег топит. Если петух начинает часто кричать – будет непогода. Воробьи прячутся под крышу – жди улучшения погоды.

17 марта – Герасим Грачевник. Возвращались все грачи из теплых краев. Грач на горе – так и весна на дворе. Грачи возвращаются в свои гнезда – снег дружно весь сойдет.

18 марта – Конон Огородник. Рекомендовалась подготавливать семена к высеву, вывозить навоз на поля. Держится хорошая погода – летом града не жди. На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде.

19 марта – Константиновы круги. Обтаптывали вокруг колодца, чтоб грязная вода в него не попала. Если дятел стучит – весну жди поздно. Держится мороз – то после будет еще 40 утренних морозов.

20 марта – Павел капельник. По поверьям начиналось обильное весеннее таяние снега. Капель – предвещает богатый урожай льна и конопли. К вечеру пасмурная погода – быть заморозкам. С крыши капает, а за нос цапает.

21 марта – Весенний солнцеворот, Вербоносица. День весеннего равноденствия. Приходила настоящая весна. Приносили вербные веточки в дом – считалось, что она дает счастье. Верба распустилась – весна к лету снарядилась. Если прилетели жаворонки – будет весна теплой.

22 марта – Сороки, Сорок Сороков. Пекли булочки в виде жаворонков. Считалось если с этого дня и до 30 апреля будут утренние морозы – то лето придет жаркое. Прилетели сороки и галки – жди тепла. Дует теплый ветер – будет лето дождливое.

23 марта – Василиса вешней воды указательница. Этой святой молились, чтоб не было затопления погребов и жилых помещений. Если такое случилось, то много хозяева грешили зимой. На Василису день мглист – лен будет волокнист. Синие облака бегут по небу – быть дождю.

24 марта – Ефимов день. Предсказывали будущее лето по поведения птиц. Начинались весенние работы на садовом участке. Приметили жаворонка – быть теплу, зяблика – стуже. Журавли пролетают молча, быстро и низко – сулят ненастье. Рано увидели ласточек – будет год счастливым.

25 марта – Феофанов день. На рассвете выходили из дома встречать весну. Если утром стоит туман, будет урожай на лен. Феофан прогоняет туман. Если туман падает, то будет солнечно, а если поднимается – ненастье.

26 марта – Никифоров день. По поверьям начинают просыпаться медведи. Это животное максимально считалось приближенным к человеку. Гуси в воде купаются – скоро жди тепла. Галки собираются стаей к кричат под вечер – будет ясная погода.

27 марта – Венедиктов день, Скотник. Ухаживали за скотом, чистили, купали, заговаривали от сглаза. Пригрело солнце – в скором времени быть морозу. В эти сутки мороз, то он еще неделю продержится.

28 марта – Александров день, Лесное ухоженье. Почитали лес, который кормил крестьян ягодами, грибами, дичью и давал возможность собирать целебные травы. Прилетели чайки – к быстрому схождению льда. Чайки часто купаются – жди ненеастья.

29 марта – Саввин, Тележный день. Подготавливали телегу к выходу в поле. Ремонтировали, меняли спицы и железные обода. Быстро тает снег и бежит вода – лето будет мокрым. На Саввина сани покинь, телегу подвинь. После захода солнца пасмурно – быть дождю.

30 марта – Алексей Теплый. В этот день приходит настоящее тепло. В эти сутки прятали сани. Алексей – из каждого сугроба кувшин пролей. Если на Алексея тепло – то на всю весну тепло продлится.

31 марта – Кирилл – Дери полоз. Обманчивый ледовый наст, намерзший за ночь, может подрать полозья у саней, если на них решится выехать во двор. Прошел Алексей (30 марта), а Кирилл говорит: «Еще не сей». Если снег долго лежит глыбами, то будет много корма скоту. Ворона высоко вьет гнездо – будет скорое половодье.

Источник: портал Агромир