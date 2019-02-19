Регистрация доменов в Украине ® Имя домена — «визитная карточка» во всемирной паутине, поэтому владельцы сайтов стараются выбрать красивые и запоминающиеся адреса.

В украинском виртуальном пространстве зарегистрировать доменное имя можно в компании «Хостинг Украина».

Регистратор доменов уже 13 лет оказывает профессиональные услуги для частных и корпоративных клиентов. А сотрудничество с компанией выгодно по ряду причин:

Преимущества покупки доменов в «Хостинг Украина»

• регистрация доменных имен за считанные минуты (что позволяет сразу запустить сайт в работу);

• удобная панель управления;

• высокий уровень безопасности и защиты данных;

• стабильность работы серверного оборудования, которая обеспечивается за счет круглосуточного наблюдения;

• серверы размещаются на площадках в разных странах, что гарантирует дополнительную защиту от сбоев;

• возможность использовать различные платежные системы для оплаты;

• клиенты могут в любой момент получить автоматическую выписку своего счёта;

• круглосуточная техническая поддержка.

Порядок выбора и регистрации домена

Чтобы зарегистрировать доменное имя, нужно выполнить такие действия:

создать аккаунт на сайте сервиса или войти в систему (если вы уже являетесь клиентом); выбрать доменную зону, в зависимости от сферы бизнеса; проверить, свободен ли конкретный домен, используя специальную форму проверки: если имя свободно, переходите к следующему этапу, но если домен уже занят, можете дополнительно проверить его в другой зоне (.ua, .net, .org); нажать «Зарегистрировать» и следовать дальнейшей инструкции; получить выписку для денежного перевода, оплатить покупку доменного имени любым удобным способом; заявки на регистрацию попадают в очередь и владельцем доменного имени становится тот, кто первым оплатил домен (чьи деньги раньше поступили на расчетный счет); после подтверждения регистрации домена можно размещать сайт на хостинге. Сам процесс регистрации занимает несколько минут, но чтобы ваше имя стали распознавать сервера во всем мире, понадобится от 8-ми до 72-ух часов.

В регистрации доменного имени нет ничего сложного. Важно лишь сотрудничать с проверенной и надежной хостинг-компанией, которая предлагает четкие условия.