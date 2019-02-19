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Регистрация доменов в Украине ®

Имя домена — «визитная карточка» во всемирной паутине, поэтому владельцы сайтов стараются выбрать красивые и запоминающиеся адреса.

В украинском виртуальном пространстве зарегистрировать доменное имя можно в компании «Хостинг Украина». 

Регистратор доменов уже 13 лет оказывает профессиональные услуги для частных и корпоративных клиентов. А сотрудничество с компанией выгодно по ряду причин:

Преимущества покупки доменов в «Хостинг Украина»

  • • регистрация доменных имен за считанные минуты (что позволяет сразу запустить сайт в работу);

  • • удобная панель управления;

  • • высокий уровень безопасности и защиты данных;

  • • стабильность работы серверного оборудования, которая обеспечивается за счет круглосуточного наблюдения;

  • • серверы размещаются на площадках в разных странах, что гарантирует дополнительную защиту от сбоев;

  • • возможность использовать различные платежные системы для оплаты;

  • • клиенты могут в любой момент получить автоматическую выписку своего счёта;

  • • круглосуточная техническая поддержка.

Порядок выбора и регистрации домена

Чтобы зарегистрировать доменное имя, нужно выполнить такие действия:

  1. создать аккаунт на сайте сервиса или войти в систему (если вы уже являетесь клиентом);

  2. выбрать доменную зону, в зависимости от сферы бизнеса;

  3. проверить, свободен ли конкретный домен, используя специальную форму проверки: если имя свободно, переходите к следующему этапу, но если домен уже занят, можете дополнительно проверить его в другой зоне (.ua, .net, .org);

  4. нажать «Зарегистрировать» и следовать дальнейшей инструкции;

  5. получить выписку для денежного перевода, оплатить покупку доменного имени любым удобным способом;

  6. заявки на регистрацию попадают в очередь и владельцем доменного имени становится тот, кто первым оплатил домен (чьи деньги раньше поступили на расчетный счет);

  7. после подтверждения регистрации домена можно размещать сайт на хостинге. Сам процесс регистрации занимает несколько минут, но чтобы ваше имя стали распознавать сервера во всем мире, понадобится от 8-ми до 72-ух часов.

В регистрации доменного имени нет ничего сложного. Важно лишь сотрудничать с проверенной и надежной хостинг-компанией, которая предлагает четкие условия. 

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