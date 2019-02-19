Регистрация доменов в Украине ®

В украинском виртуальном пространстве зарегистрировать доменное имя можно в компании «Хостинг Украина».
Регистратор доменов уже 13 лет оказывает профессиональные услуги для частных и корпоративных клиентов. А сотрудничество с компанией выгодно по ряду причин:
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• регистрация доменных имен за считанные минуты (что позволяет сразу запустить сайт в работу);
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• удобная панель управления;
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• высокий уровень безопасности и защиты данных;
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• стабильность работы серверного оборудования, которая обеспечивается за счет круглосуточного наблюдения;
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• серверы размещаются на площадках в разных странах, что гарантирует дополнительную защиту от сбоев;
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• возможность использовать различные платежные системы для оплаты;
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• клиенты могут в любой момент получить автоматическую выписку своего счёта;
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• круглосуточная техническая поддержка.
Чтобы зарегистрировать доменное имя, нужно выполнить такие действия:
создать аккаунт на сайте сервиса или войти в систему (если вы уже являетесь клиентом);
выбрать доменную зону, в зависимости от сферы бизнеса;
проверить, свободен ли конкретный домен, используя специальную форму проверки: если имя свободно, переходите к следующему этапу, но если домен уже занят, можете дополнительно проверить его в другой зоне (.ua, .net, .org);
нажать «Зарегистрировать» и следовать дальнейшей инструкции;
получить выписку для денежного перевода, оплатить покупку доменного имени любым удобным способом;
заявки на регистрацию попадают в очередь и владельцем доменного имени становится тот, кто первым оплатил домен (чьи деньги раньше поступили на расчетный счет);
после подтверждения регистрации домена можно размещать сайт на хостинге. Сам процесс регистрации занимает несколько минут, но чтобы ваше имя стали распознавать сервера во всем мире, понадобится от 8-ми до 72-ух часов.
В регистрации доменного имени нет ничего сложного. Важно лишь сотрудничать с проверенной и надежной хостинг-компанией, которая предлагает четкие условия.