Анекдоты недели - 185 Работать из дома? Я даже не работаю с работы.

В магазине.

- Простите, вы мне не дали сдачу!

- Прощаю! Следующий!

***

- Мужчина, можете не материться при ребенке?

- Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей машине нацарапал.

***

Отбивные получились просто изумительные!

И это благодаря мужу, который перед этим взбесил меня.

***

Я параноик с заниженной самооценкой. Мне постоянно кажется, что я недостоин того, чтобы за мной следили.

***

Звонок в дежурную часть полиции:

- Здравствуйте, вы вчера присылали наряд по адресу: Бандеры, 3, кв. 47?

- Да, имели место нарушения общественного спокойствия, громкая музыка...

- Слушайте, передайте им, пожалуйста, пусть еще раз заедут, забыли они тут фуражку, пистолет, да и фотки посмотрят, прикольные получились!

***

В Одессе.

Сара - продавцу овощей и фруктов:

- Я заказывала у вас три кило слив! Я заплатила! А сыночка принес, я взвесила - только два кило!

Продавец:

- А вы таки сыночку не взвешивали?

***

- Прошу к столу, дорогие гости!

- А что это у вас на столе только хлеб да соль?

- Вот такие мы хлебосольные!

***

— Я тут книжку недавно прочитала. Автора не помню, впрочем, это не важно. Название... Э-э... Вылетело из головы. Но главный прикол, что я и содержание забыла! — Ой, я тоже ЭТУ книгу недавно читал!

***

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели Интернет? Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

***

- Папа! А ты женился на маме по любви или по расчёту? - По любви, доченька, по любви, ибо на то, что дедушка зашел с ружьём случайно, рассчитывать не приходилось.

***

- Вася, ты где такие мощные руки накачал? - Секрет успеха прост, ребята, папа меня отдал в секцию по шахматам!

- ???

- А папа когда отдавал, сказал, за каждый раз как проиграешь, сынок, отожмись 20 раз.

***

- Уважаемый Израиль Мойсеич! Я хочу жениться на вашей дочери! - А что она врач-психиатр - вас не смущает? - Наоборот, это прекрасно! - Розочка, иди сюда, твой пациент пришёл.

***

Если вы пару раз дадите человеку взаймы, то он уже постоянно будет учитывать вас при планировании своих доходов.

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Финансовое состояние населения за последние несколько лет стало таковым, что подоспевшая мода на рваную, драную одежду оказалась очень кстати.

***

И поцеловал принц спящую принцессу. Принцесса проснулась, отвесила принцу подзатыльник, переставила будильник еще на два часа и легла досыпать.