Анекдоты недели - 185

В магазине.
- Простите, вы мне не дали сдачу!
- Прощаю! Следующий!
***
- Мужчина, можете не материться при ребенке?
- Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей машине нацарапал.
***
Отбивные получились просто изумительные!
И это благодаря мужу, который перед этим взбесил меня.
***
Я параноик с заниженной самооценкой. Мне постоянно кажется, что я недостоин того, чтобы за мной следили.
***
Звонок в дежурную часть полиции:
- Здравствуйте, вы вчера присылали наряд по адресу: Бандеры, 3, кв. 47?
- Да, имели место нарушения общественного спокойствия, громкая музыка...
- Слушайте, передайте им, пожалуйста, пусть еще раз заедут, забыли они тут фуражку, пистолет, да и фотки посмотрят, прикольные получились!
***
В Одессе.
Сара - продавцу овощей и фруктов:
- Я заказывала у вас три кило слив! Я заплатила! А сыночка принес, я взвесила - только два кило!
Продавец:
- А вы таки сыночку не взвешивали?
***
- Прошу к столу, дорогие гости!
- А что это у вас на столе только хлеб да соль?
- Вот такие мы хлебосольные!
***
— Я тут книжку недавно прочитала. Автора не помню, впрочем, это не важно. Название... Э-э... Вылетело из головы. Но главный прикол, что я и содержание забыла! — Ой, я тоже ЭТУ книгу недавно читал!
***
Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели Интернет? Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...
***
- Папа! А ты женился на маме по любви или по расчёту? - По любви, доченька, по любви, ибо на то, что дедушка зашел с ружьём случайно, рассчитывать не приходилось.
***
- Вася, ты где такие мощные руки накачал? - Секрет успеха прост, ребята, папа меня отдал в секцию по шахматам!
- ???
- А папа когда отдавал, сказал, за каждый раз как проиграешь, сынок, отожмись 20 раз.
***
- Уважаемый Израиль Мойсеич! Я хочу жениться на вашей дочери! - А что она врач-психиатр - вас не смущает? - Наоборот, это прекрасно! - Розочка, иди сюда, твой пациент пришёл.
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Если вы пару раз дадите человеку взаймы, то он уже постоянно будет учитывать вас при планировании своих доходов.
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Финансовое состояние населения за последние несколько лет стало таковым, что подоспевшая мода на рваную, драную одежду оказалась очень кстати.
***
И поцеловал принц спящую принцессу. Принцесса проснулась, отвесила принцу подзатыльник, переставила будильник еще на два часа и легла досыпать.
Тяжело нынче родителям. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает....
А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок....
Отключите мне интернет!!! Я хочу перед Пасхой убрать ёлку!...
Решила сесть на диету. Избавилась от всей вредной еды в холодильнике.
Как это было вкусно!...
У нас с друзьями есть новогодняя традиция – после каждого Нового года мы ходим… без денег....