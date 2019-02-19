Современные часы – стильное и модное женское украшение Зачем сегодня женщине часы? Такой вопрос может задать только человек далекий от мира бизнеса и фешн-сферы. Дорогие часы – это показатель высокого вкуса и класса обладательницы, это модно, стильно и элегантно.

Конечно, речь не идет о дешевом товаре с ближайшего базара. Атрибутом деловой леди обязательно являются ценные женские часы известного бренда. Огромный ассортимент часов представлен в интернет-магазине timeshop.com.ua.

Швейцарские женские часы

Сайт Timeshop предлагает часы из Швейцарии в среднем ценовом сегменте, дизайнерские и класса элит. Наиболее доступны изделия торговых марок: Appella, Adriatica, Certina, Roamer, Seculus и Continental.

Каждый бренд имеет свои особенности, например, у ТМ Certina модели линейки DS противоударные и водостойкие (с возможностью погружения под воду до 100 м), с сапфировым стеклом и декором настоящими бриллиантами. Стоимость таких часиков до 10-15 тысяч гривен.

Дизайнерские часы фирм Balmain и Christina выпускаются только с бриллиантами, их ценовой диапазон 3 – 40 тысяч гривен. Элитные женские часики доступны далеко не каждой бизнесвумен, ведь их цена стартует от 9 и даже от 35 тысяч гривен.

Это изделия брендов Epos, Longines, Louis Erard, Rado, Raymond Weil и Tag Heuer. Уверенные в себе стильные женщины с безупречным вкусом, следящие за модой и понимающие в часах приобретают себе швейцарские часы.

Женские часы из Японии и Европы

Конечно, мир не сошелся клином лишь на Швейцарии, Япония выпускает не менее шикарные и качественные модели часов, прекрасно конкурирующие со швейцарскими. Есть линейки японских брендов для спорта, классические для деловых дам и дизайнерские для выхода в свет.

Отдельно стоит выделить неимоверно популярные у модниц фешн-часы. Это модели, которые выпускают различные мировые производители. Суть идеи в том, чтобы вся одежда и аксессуары были одного бренда, с одним логотипом и в одном стиле.

Например, самые востребованные женские Fashion-часы – GUESS. Этот производитель все время обновляет свои коллекции и придумывает оригинальные модели. Любителям сдержанной классики стоит обратить внимание на часы английской ТМ Royal London.

Если вы воспринимаете часы лишь как украшение. Специально для вас предлагаются французские женские часы компании Le Chic. Они очень изящно смотрятся на руке и красиво сверкают, благодаря инкрустации кристаллами Swarovski.

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