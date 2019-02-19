Бабушкофон или Какой телефон выбрать для пожилого человека Хотя не редкость бабули с дедулями, которые дадут фору многим молодым, однако большинству пожилых людей сложно успевать за техническим прогрессом. Поэтому сенсорные смартфоны лучше оставить молодым, а вот для стариков покупать бабушкофоны.

Новые технологии пугают уставших от жизни людей. Осознание того, что не понимаешь, как воспользоваться гаджетом, в котором разбирается пятилетний правнук, приводит в отчаяние. Зачем же расстраивать свою старенькую бабушку или несовременного папу?

Если ваши родители не в силах пользоваться мультимедийными функциями телефона, если он нужен лишь для связи, зачем усложнять человеку жизнь сенсорной техникой? Лучше купить телефон для пожилых. Это позволит вам не терять с ними контакт, а им сохранить достоинство.

Бабушкофон

Какой же он, телефон для пожилых людей? Это простой и понятный кнопочный телефон. Его отличают большие кнопки (не забывайте на старости лет у многих страдает мелкая моторика), минимум функций, легкое управление.

Важной характеристикой бабушкофона является ударопрочный корпус. Руки ведь могут трястись, телефон часто падать, а старики не любят новых вещей, а также хрупких. Технику нужно выбирать увесистую и внушительную. Износостойкого кнопочного телефона должно хватить не на один год.

В гаджете нужно, чтобы цифры могли увеличиваться на экране и/или озвучиваться после набора. Это поможет тем, кто плохо видит или почти лишился зрения. Громкий динамик – важный момент для слабослышащих владельцев.

И, конечно же, такой телефон должен быть недорогим. Во-первых, это позволит пожилому человеку купить его для себя или супруга даже с небольшой пенсией. Во-вторых, когда старики узнают, что подаренная им техника стоит несколько их пенсий, пугаются и отказываются ее использовать, боясь испортить.

Среди дополнительных функций желательны фонарик, радио и мр3-плеер. С этим набором разберется любой пожилой человек в здравом уме. Фонарик не помешает при посещении сарая или для открывания входной двери в темноте, а радио и музыка порадуют на даче.

Где купить телефон для пожилого человека

В интернет-магазине «Территория Твоей Техники» вы найдете большой выбор телефонов для пожилых людей. Это модели ТМ Alcatel, Sigma mobile, Astro, Elari, Fly и т. д. Стоимость гаджетов начинается от 377 грн и редко превышает 1000 грн. Купить бабушкофон можно по акции со скидкой и в рассрочку на полгода. Телефоны оперативно доставляются по Киеву и в любой город Украины.

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