Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12236

Анекдоты недели - 186

Нет никого беззащитнее мужика, бродящего вечером седьмого марта по парфюмерному отделу.

Как говорит наш шеф: "Ценность вашего трудового коллектива в том, что из него невозможна утечка мозгов."

***

- Ты где так хорошо и вкусно научился готовить? 
- Это благодаря бывшей жене...
- Ооо, круто, она молодец!
- Да ну, ничего не готовила, пришлось научиться...

***

- Дорогой, я вся в расстроенных чувствах лежу уже 3 часа! Прибиралась в шкафах и нашла 12 платьев неношеных: 6 чуток великоваты, а другие 6 - маловаты.

- А что расстроилась-то?

- Ты дурак?! Я не могу решить: мне худеть или толстеть?!

***

- Я езжу на работу в метро.

- Наверное, не от хорошей жизни.

- От хорошей я бы вообще на работу не ездила.

***

Лайфхак: на фоне запоя грипп протекает незаметно.

***

- Братан, одолжи перфоратор до завтра! - Слушай, он у бати... А ты попроси у соседа! - Кто же, находясь в здравом уме, будет давать соседу перфоратор?

***

Первая часть художественного фильма «Один дома» признана лучшим пособием по противодействию коллекторам.

***

Если в "Спокойной ночи, малыши" 40 лет не могут воспитать Хрюшу, думаю, им пора признать, что их методы неэффективны.

***

Реальность такова, что важно не столько наличие любимого человека рядом, сколько отсутствие идиота.

***

Взрослая жизнь - это когда ты искренне радуешься весне, но не потому, что можно будет больше времени проводить на улице, а потому что за коммуналку нужно будет платить меньше.

***

Присоединился к трехдневному марафону без алкоголя. Не пил 29, 30 и 31 февраля.

***

Сегодня вычитал, что, проводя раскопки, археологи обнаружили орудия труда Х века до нашей эры. Прикиньте, еще в Х веке до нашей эры люди закапывали орудия труда, чтобы не работать…

***

Вчера из-за ужасных пробок полиция в вытрезвитель привезла совершенно трезвого клиента.

***

Все-таки что же надо было изобразить на канадском флаге, чтобы потом это пришлось листочком прикрыть?

***

Сегодня я видел, как одна старушка помогала перейти через дорогу мальчику, игравшему в смартфоне.

***

Всегда удивляли люди, которые с работы идут обедать домой... Как у вас психика выдерживает, два раза в день ходить на работу?!

***

С друзьями трудно стать богатым: мы способны пропить любую сумму денег.

***

Жена обиженно говорит мужу: 
- Никуда я с тобой не пойду!!! 
- Ну, и чего ты тогда так вырядилась и накрасилась??? 
- А чтобы ты видел, какая красавица с тобой никуда не пошла.

Досуг Курьезы Юмор

По тематике

Анекдоты к 8 марта
Вчера 12:12

Анекдоты к 8 марта

А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"...

Анекдоты недели - 185
02.03.2019 12:12

Анекдоты недели - 185

Работать из дома? Я даже не работаю с работы....

Анекдоты недели - 184
23.02.2019 12:12

Анекдоты недели - 184

Тяжело нынче родителям. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает....

Анекдоты недели - 183
16.02.2019 12:12

Анекдоты недели - 183

А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок....

Анекдоты недели - 182
09.02.2019 12:39

Анекдоты недели - 182

Отключите мне интернет!!! Я хочу перед Пасхой убрать ёлку!...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.