Анекдоты недели - 186

Как говорит наш шеф: "Ценность вашего трудового коллектива в том, что из него невозможна утечка мозгов."
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- Ты где так хорошо и вкусно научился готовить?
- Это благодаря бывшей жене...
- Ооо, круто, она молодец!
- Да ну, ничего не готовила, пришлось научиться...
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- Дорогой, я вся в расстроенных чувствах лежу уже 3 часа! Прибиралась в шкафах и нашла 12 платьев неношеных: 6 чуток великоваты, а другие 6 - маловаты.
- А что расстроилась-то?
- Ты дурак?! Я не могу решить: мне худеть или толстеть?!
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- Я езжу на работу в метро.
- Наверное, не от хорошей жизни.
- От хорошей я бы вообще на работу не ездила.
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Лайфхак: на фоне запоя грипп протекает незаметно.
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- Братан, одолжи перфоратор до завтра! - Слушай, он у бати... А ты попроси у соседа! - Кто же, находясь в здравом уме, будет давать соседу перфоратор?
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Первая часть художественного фильма «Один дома» признана лучшим пособием по противодействию коллекторам.
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Если в "Спокойной ночи, малыши" 40 лет не могут воспитать Хрюшу, думаю, им пора признать, что их методы неэффективны.
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Реальность такова, что важно не столько наличие любимого человека рядом, сколько отсутствие идиота.
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Взрослая жизнь - это когда ты искренне радуешься весне, но не потому, что можно будет больше времени проводить на улице, а потому что за коммуналку нужно будет платить меньше.
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Присоединился к трехдневному марафону без алкоголя. Не пил 29, 30 и 31 февраля.
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Сегодня вычитал, что, проводя раскопки, археологи обнаружили орудия труда Х века до нашей эры. Прикиньте, еще в Х веке до нашей эры люди закапывали орудия труда, чтобы не работать…
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Вчера из-за ужасных пробок полиция в вытрезвитель привезла совершенно трезвого клиента.
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Все-таки что же надо было изобразить на канадском флаге, чтобы потом это пришлось листочком прикрыть?
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Сегодня я видел, как одна старушка помогала перейти через дорогу мальчику, игравшему в смартфоне.
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Всегда удивляли люди, которые с работы идут обедать домой... Как у вас психика выдерживает, два раза в день ходить на работу?!
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С друзьями трудно стать богатым: мы способны пропить любую сумму денег.
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Жена обиженно говорит мужу:
- Никуда я с тобой не пойду!!!
- Ну, и чего ты тогда так вырядилась и накрасилась???
- А чтобы ты видел, какая красавица с тобой никуда не пошла.
А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"...
Работать из дома? Я даже не работаю с работы....
Тяжело нынче родителям. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает....
А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок....
Отключите мне интернет!!! Я хочу перед Пасхой убрать ёлку!...