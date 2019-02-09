Анекдоты недели - 186 Нет никого беззащитнее мужика, бродящего вечером седьмого марта по парфюмерному отделу.

Как говорит наш шеф: "Ценность вашего трудового коллектива в том, что из него невозможна утечка мозгов."

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- Ты где так хорошо и вкусно научился готовить?

- Это благодаря бывшей жене...

- Ооо, круто, она молодец!

- Да ну, ничего не готовила, пришлось научиться...

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- Дорогой, я вся в расстроенных чувствах лежу уже 3 часа! Прибиралась в шкафах и нашла 12 платьев неношеных: 6 чуток великоваты, а другие 6 - маловаты.

- А что расстроилась-то?

- Ты дурак?! Я не могу решить: мне худеть или толстеть?!

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- Я езжу на работу в метро.

- Наверное, не от хорошей жизни.

- От хорошей я бы вообще на работу не ездила.

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Лайфхак: на фоне запоя грипп протекает незаметно.

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- Братан, одолжи перфоратор до завтра! - Слушай, он у бати... А ты попроси у соседа! - Кто же, находясь в здравом уме, будет давать соседу перфоратор?

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Первая часть художественного фильма «Один дома» признана лучшим пособием по противодействию коллекторам.

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Если в "Спокойной ночи, малыши" 40 лет не могут воспитать Хрюшу, думаю, им пора признать, что их методы неэффективны.

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Реальность такова, что важно не столько наличие любимого человека рядом, сколько отсутствие идиота.

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Взрослая жизнь - это когда ты искренне радуешься весне, но не потому, что можно будет больше времени проводить на улице, а потому что за коммуналку нужно будет платить меньше.

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Присоединился к трехдневному марафону без алкоголя. Не пил 29, 30 и 31 февраля.

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Сегодня вычитал, что, проводя раскопки, археологи обнаружили орудия труда Х века до нашей эры. Прикиньте, еще в Х веке до нашей эры люди закапывали орудия труда, чтобы не работать…

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Вчера из-за ужасных пробок полиция в вытрезвитель привезла совершенно трезвого клиента.

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Все-таки что же надо было изобразить на канадском флаге, чтобы потом это пришлось листочком прикрыть?

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Сегодня я видел, как одна старушка помогала перейти через дорогу мальчику, игравшему в смартфоне.

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Всегда удивляли люди, которые с работы идут обедать домой... Как у вас психика выдерживает, два раза в день ходить на работу?!

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С друзьями трудно стать богатым: мы способны пропить любую сумму денег.

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Жена обиженно говорит мужу:

- Никуда я с тобой не пойду!!!

- Ну, и чего ты тогда так вырядилась и накрасилась???

- А чтобы ты видел, какая красавица с тобой никуда не пошла.