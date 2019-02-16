Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12303

Анекдоты недели - 187

Отвечая на вопрос жены "Что бы ты без меня делал?", самое сложное - это мечтательно не улыбнуться.

Поругалась с мужем. Не стираю, не убираю, не готовлю... 

Господи! Только бы он мириться не надумал!

***

Если вы пару раз дадите человеку ­взаймы, то он уже постоянно будет учи­тывать вас при планировании своих доходов.

***

И поцеловал принц спящую принцессу... Принцесса проснулась, отвесила принцу подзатыльник, переставила будильник еще на два часа и легла досыпать.

***

И что это все так рвутся высшее образование получить?! Вот у нас в офисе из 25 человек только у двух высшее образование - у уборщицы и курьера.

***

В Одессе.

- Здравствуй, малыш! Твой папа дома?

- Таки мне надо знать, кто вы такой?

- В каком смысле?

- Если вы из налоговой, то папа пошел собирать бутылки, шоб нас прокормить. Если вы Яков Моисеевич, которому папа должен денег, то папу два дня назад похоронили. А если вы Марк Ефимович, который должен папе, то он таки дома.

***

По воскресеньям у меня отдых по системе "Все включено": включены стиральная машина, духовка, утюг...

***

Парень знакомится с родителями невесты. Папа предлагает:

- Толя, выпьете что-нибудь?

- Я не пью.

- Хм... Скучно вам будет с Анечкой.

***

- А меня вчера собака покусала!

- Бешеная, наверное?

- Нет, нормальная. Что я, дурак - бешеную за хвост дергать?!

***

Позвали как-то недавно друзья на дачу. 
Ну я поехал. Красота! Природа, птички! Ну они мне говорят: «По соточке?» Мы как обычно — по соточке, по соточке, потом еще по соточке…
— И что?
— Так до обеда двенадцать соток и вскопали

***

Чтобы выполнить обещание, надо иметь не столько хорошую память, сколько совесть.

***

Охотник, уже выпивший, в дверях кабака сталкивается с местным врачом:

- Знаете, доктор, что я сегодня подстрелил?!

- Да, знаю, я его уже перевязал.

***

Очередь в поликлинике, открывается дверь кабинета, врач на весь коридор громко сообщает: 
- Согласно закону о защите персональных данных, мы не имеем право приглашать пациентов, называя их по имени. Мужчина с сифилисом, зайдите!

***

Один мужик говорит другому:
- А я вчера себе китайскую машину взял!
- Смело! А какая гарантия?
- Два года!
- То есть пожизненная...

***

Семья с маленьким ребенком едет в такси, беднягу укачивает, и поэтому родители стараются его всячески отвлечь:

- Смотри, какой дом красивый, машина улицу поливает, собачка гуляет….

И тут таксист: - Смотри,  дизтопливо подешевело…

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