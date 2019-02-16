Анекдоты недели - 187

Поругалась с мужем. Не стираю, не убираю, не готовлю...
Господи! Только бы он мириться не надумал!
***
Если вы пару раз дадите человеку взаймы, то он уже постоянно будет учитывать вас при планировании своих доходов.
***
И поцеловал принц спящую принцессу... Принцесса проснулась, отвесила принцу подзатыльник, переставила будильник еще на два часа и легла досыпать.
***
И что это все так рвутся высшее образование получить?! Вот у нас в офисе из 25 человек только у двух высшее образование - у уборщицы и курьера.
***
В Одессе.
- Здравствуй, малыш! Твой папа дома?
- Таки мне надо знать, кто вы такой?
- В каком смысле?
- Если вы из налоговой, то папа пошел собирать бутылки, шоб нас прокормить. Если вы Яков Моисеевич, которому папа должен денег, то папу два дня назад похоронили. А если вы Марк Ефимович, который должен папе, то он таки дома.
***
По воскресеньям у меня отдых по системе "Все включено": включены стиральная машина, духовка, утюг...
***
Парень знакомится с родителями невесты. Папа предлагает:
- Толя, выпьете что-нибудь?
- Я не пью.
- Хм... Скучно вам будет с Анечкой.
***
- А меня вчера собака покусала!
- Бешеная, наверное?
- Нет, нормальная. Что я, дурак - бешеную за хвост дергать?!
***
Позвали как-то недавно друзья на дачу.
Ну я поехал. Красота! Природа, птички! Ну они мне говорят: «По соточке?» Мы как обычно — по соточке, по соточке, потом еще по соточке…
— И что?
— Так до обеда двенадцать соток и вскопали
***
Чтобы выполнить обещание, надо иметь не столько хорошую память, сколько совесть.
***
Охотник, уже выпивший, в дверях кабака сталкивается с местным врачом:
- Знаете, доктор, что я сегодня подстрелил?!
- Да, знаю, я его уже перевязал.
***
Очередь в поликлинике, открывается дверь кабинета, врач на весь коридор громко сообщает:
- Согласно закону о защите персональных данных, мы не имеем право приглашать пациентов, называя их по имени. Мужчина с сифилисом, зайдите!
***
Один мужик говорит другому:
- А я вчера себе китайскую машину взял!
- Смело! А какая гарантия?
- Два года!
- То есть пожизненная...
***
Семья с маленьким ребенком едет в такси, беднягу укачивает, и поэтому родители стараются его всячески отвлечь:
- Смотри, какой дом красивый, машина улицу поливает, собачка гуляет….
И тут таксист: - Смотри, дизтопливо подешевело…
Нет никого беззащитнее мужика, бродящего вечером седьмого марта по парфюмерному отделу....
А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"...
Работать из дома? Я даже не работаю с работы....
Тяжело нынче родителям. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает....
А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок....