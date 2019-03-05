Выбираем матрас: что надо знать Задумывались ли вы, что качество сна и ночного отдыха, трудоспособность на следующий день, здоровье вашей спины, да и всего организма больше всего зависят от матраса, на котором вы спите? А знаете ли вы, что матрас в Украине можно выбрать из сотен предложений?





Виды матрасов

Чтобы выбрать подходящий матрас нужно ориентироваться в том, что предлагается на рынке. Типы матрасов бывают специальные медицинские, детские, двусторонние (зима/лето) и односторонние, зонированные, асимметричные, ортопедические и Multi Pocket.

По наличию пружин матрасы в Киеве разделяют на:

• беспружинные;

• с зависимыми пружинами (Боннель);

• с независимыми пружинами (Pocket Spring) – 220 – 292 пружины на 1м2;

• с пружинным блоком (Pocket Spring 5);

• с усиленным блоком (Pocket Spring);

• комбинированные с пружинным блоком.

По размеру матрасы изготавливают от 100х90 до 125х200 см (всего 22 варианта) и могут сделать под заказ нестандартные. Нагрузка на 1 спальное место – от 80 кг до 150 кг и выше. Следующий момент – вид чехла, он определяет жарко вам будет на матрасе или нет и будет ли соскальзывать простыня. Чехлы бывают съемные и несъемные.

Их изготавливают из биокоттона, бязи, вискозы, жаккарда, дамасской ткани, льна, микрофибры, полиэстера, нетканого волокна, непромокаемые, из многоуровневой ткани, из трикотажа, с волокнами бамбука или шелка, стрейчевого материала, хлопка, тенсела,

По жесткости матрацы разделяют на жесткие, мягкие, средне-жесткие, средне-мягкие, средней жесткости. Наполнителем матраса может быть вата, ватин, войлок, водоросли, Oxygen Foam, Be-Fiber, Dense Foam, Memory Foam и Foxe.

Кроме традиционных матрацев есть латексные, кокосовые, а также тонкие модели, которые кладут на неудобный диван или недостаточно высокий/комфортный старый матрас и даже на пол – это топеры и футоны.

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