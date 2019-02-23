Анекдоты недели - 188 Гороскоп на завтра: У оптимистов будет всё плохо, но они не заметят. У пессимистов будет всё хорошо, но им опять не понравится.

Почему когда пишут "достойная заработная плата", не уточняют, что заработная плата, достойная слез, насмешек и сочувствия.

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Каждое утро я выпиваю стакан воды. А сегодня нечаянно выпил стакан водки. Такого доброго утра у меня еще не было!

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Судя по сообщениям из Сибири и Дальнего Встока, Китай отказался от программы "Одна семья - один ребёнок" и переходит к программе "Наш дом - Россия".

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Как испечь целую гору блинов? Правило первое: закрой дверь кухни на швабру!

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Вопреки расхожему мнению, очень немногие депутаты хотят стать миллионерами. Или кто-то в самом деле думает, что они хотят провалиться в такую нищету?

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- Гиви, ты куда с таким букетом?

- На собеседование.

- На собеседование? –

Ну да. На первом свидании не даст.

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Находишь божью коровку, любуешься, замираешь, когда она щекочет твою руку... Находишь таракана - шмяк его тапком!... И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения?!

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- В молодости открывал английский словарь и запоминал целые страницы.

- А теперь?

- А теперь... Простите, о чем мы говорили?

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Иногда так хочется разделить с кем-нибудь ужин, а никто не зовёт.

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Два студента военной кафедры стоят, курят в туалете. Один спрашивает:

- А знаешь, чем наш прапор от осла отличается?

Из-за спины прапор, ехидно:

- Ну и чем же?

- Ничем, товарищ прапорщик!

- Вот. То-то же у меня!

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Приходит муж после работы домой. На пороге его встречает жена в чёрном кружевном белье и томным голосом говорит:

- Малыш, я выполню любое твоё желание...

- Хм-м-м... Какой-нибудь салатик, пельмени и компот!

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- Розочка, шо я тебе имею сказать: ты, конечно, сегодня произвела на пляже полный фурор, но стринги таки надо надевать полоской назад.

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Утро. Говорю мужу:

- Как насчет супружеского долга?

- Посмотри на будильник. Это не будет супружеское долго, это будет супружеское быстро…

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- Хочешь похудеть? Напиши слово "диета" на листок бумаги, положи на стул и садись... И... Оп-па! Ты уже сидишь на диете!

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- Сантехник Сидоров получил прозвище в ЖЭКе "интеллектуал" после того, как на вопрос «Кто, кто?» ответил - Агния Барто.

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- Девушка, давайте сегодня вечером с вами встретимся.

- Я замужем, какой вечер, давайте днём.

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- Объясни мне, почему тебе в школе достаются самые низкие оценки?

- Не знаю, папа. Наверное, более высокие у них идут на экспорт.

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- Почему подоходный налог так называется?

- Потому, что его платят все работающие, пока не подохнут.