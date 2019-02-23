Анекдоты недели - 188

Почему когда пишут "достойная заработная плата", не уточняют, что заработная плата, достойная слез, насмешек и сочувствия.
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Каждое утро я выпиваю стакан воды. А сегодня нечаянно выпил стакан водки. Такого доброго утра у меня еще не было!
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Судя по сообщениям из Сибири и Дальнего Встока, Китай отказался от программы "Одна семья - один ребёнок" и переходит к программе "Наш дом - Россия".
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Как испечь целую гору блинов? Правило первое: закрой дверь кухни на швабру!
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Вопреки расхожему мнению, очень немногие депутаты хотят стать миллионерами. Или кто-то в самом деле думает, что они хотят провалиться в такую нищету?
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- Гиви, ты куда с таким букетом?
- На собеседование.
- На собеседование? –
Ну да. На первом свидании не даст.
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Находишь божью коровку, любуешься, замираешь, когда она щекочет твою руку... Находишь таракана - шмяк его тапком!... И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения?!
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- В молодости открывал английский словарь и запоминал целые страницы.
- А теперь?
- А теперь... Простите, о чем мы говорили?
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Иногда так хочется разделить с кем-нибудь ужин, а никто не зовёт.
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Два студента военной кафедры стоят, курят в туалете. Один спрашивает:
- А знаешь, чем наш прапор от осла отличается?
Из-за спины прапор, ехидно:
- Ну и чем же?
- Ничем, товарищ прапорщик!
- Вот. То-то же у меня!
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Приходит муж после работы домой. На пороге его встречает жена в чёрном кружевном белье и томным голосом говорит:
- Малыш, я выполню любое твоё желание...
- Хм-м-м... Какой-нибудь салатик, пельмени и компот!
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- Розочка, шо я тебе имею сказать: ты, конечно, сегодня произвела на пляже полный фурор, но стринги таки надо надевать полоской назад.
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Утро. Говорю мужу:
- Как насчет супружеского долга?
- Посмотри на будильник. Это не будет супружеское долго, это будет супружеское быстро…
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- Хочешь похудеть? Напиши слово "диета" на листок бумаги, положи на стул и садись... И... Оп-па! Ты уже сидишь на диете!
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- Сантехник Сидоров получил прозвище в ЖЭКе "интеллектуал" после того, как на вопрос «Кто, кто?» ответил - Агния Барто.
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- Девушка, давайте сегодня вечером с вами встретимся.
- Я замужем, какой вечер, давайте днём.
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- Объясни мне, почему тебе в школе достаются самые низкие оценки?
- Не знаю, папа. Наверное, более высокие у них идут на экспорт.
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- Почему подоходный налог так называется?
- Потому, что его платят все работающие, пока не подохнут.
Отвечая на вопрос жены "Что бы ты без меня делал?", самое сложное - это мечтательно не улыбнуться....
Нет никого беззащитнее мужика, бродящего вечером седьмого марта по парфюмерному отделу....
А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"...
Работать из дома? Я даже не работаю с работы....
Тяжело нынче родителям. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает....