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Достоинства ЖК «Квартал Аллей» в Броварах

Новый жилой комплекс бизнес уровня «Квартал аллей» возводится в Броварах по прогрессивным проектам и современным технологиям строительства из экологически безопасных материалов.

ЖК «Квартал Аллей»

Мечта купить квартиру в столице для многих разбивается о непреодолимую высоту финансовой стоимости, другие выбирают для жительства близлежащие к Киеву городки, так как ценят уединение, живописные пейзажи природы и удаленность от загазованности.

В любом случае при выборе жилья все ориентируются на удобную транспортную развязку и количество сообщающихся общественных маршрутов, наличие развитой инфраструктуры и современную планировку.

Именно таким является жилой комплекс «Квартал аллей». Как можно увидеть в галерее на сайте https://kvartal-aley.com/ru, его отличают оригинальные архитектурные решения, позволяющие гармонично вписать строение в пригородные леса и парки.

Основные преимущества недвижимости в Броварах

  • Гармония. Квартиры в Броварах становятся с каждым годом все более востребованными. Это объясняется все более возрастающим уровнем жизни. Ведь в данном городке прекрасно сочетаются натуральность и технологичность, возможности мегаполиса и тихая жизнь на природе. Отсутствие шума и загазованности столицы и комфорт квартир европейского уровня – важные составляющие привлекательности ЖК «Квартал аллей».

  • Стоимость. Еще один главный момент – доступные цены. Приобретая жилье у застройщика, минуя посредников, вы существенно экономите.

  • Развитая инфраструктура – следующий плюс. Возле новостроек расположены торговые и развлекательные центры, детские и спортивные площадки, стадионы, кафе и рестораны, школы и садики, финансовые и медицинские учреждения. Рядом с домом у вас будут остановки общественного транспорта, магазины, рынки и супермаркеты.

  • Опыт, умноженный на профессионализм. При строительстве ЖК «Квартал Аллей» застройщик использовал свои лучшие наработки по архитектуре, инженерным сетям, технологиям возведения, утепления зданий. Вы будете жить в комфортном стильном здании с оригинальным дизайном.

  • Широкий выбор. Нестандартные планировки, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры разной площади позволяют выбрать жилье по вкусу и потребностям каждому клиенту. Для взыскательных заказчиков есть двухуровневые квартиры и с террасами.

  • Возможность рассрочки. Для покупки достаточно внести 30% стоимости, остальное можно распределить на 3 года. 

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