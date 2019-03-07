Выбираем детский велосипед Несмотря на множество современных гаджетов, велосипед по-прежнему является одним из лучших и желанных подарков для ребенка. Этот транспорт развивает вестибулярный аппарат, мышцы и ориентирование в пространстве у ребенка, если правильно его выбрать.

Благодаря езде на велосипеде вырабатывается правильная осанка, развивается сердце и легкие, укрепляется иммунитет и улучшается зрение. Чтобы ребенок полюбил железного коня и проводил все свободное время на свежем воздухе, а не за планшетом, перед тем, как купить детский велосипед, учтите несколько моментов.

1. Возраст

Чтобы катание на велосипеде доставляло ребенку радость, а не стресс, транспорт должен соответствовать возрасту обладателя. Самых маленьких деток катают на велосипеде с длинной ручкой, корзинкой для вещей и навесом родители. Этот вариант разновидность прогулочной коляски.

Трехколесные велики для спортсменов чуть постарше устойчивы, просты и надежны. Они приучают кроху крутить педали, управлять рулем. Четырехколесные модели рассчитаны на рост 95 – 115 см и возраст до 6 лет.

Эти велосипеды учат держать равновесие, и позволяют снять страховочные колесики с заднего колеса, когда ребенок почувствует себя в седле уверенно. Для ребят до 13 лет с ростом 115 – 155 см предназначены детские двухколесные велосипеды от взрослых они отличаются маленькими размерами и легким весом.

2. Колеса и рама по росту

Одни дети перегоняют своих сверстников по росту, другие отстают от статистических данных. Поэтому при покупке велосипеда нужно учитывать рост ребенка. На его основании выбирают размеры колес и рамы.

Рост ребенка нужно поделить на 2,5, а потом на 2,54 и вы получите цифру в дюймах, которая будет соответствовать диаметру колес (10, 12, 14, 16, 20 и 24 дюйма). Длина рамы должна равняться размеру части руки ребенка от кончиков пальцев до локтя.

3. Примерка

Казалось бы, рост, возраст, колеса, рама и все остальные критерии в норме, а новенький велосипед не у дел, он не удобен и ребенок на нем не катается. Поэтому не нужно делать сюрприз, примерьте транспорт перед покупкой.

Проверьте, достает ли ребенок до педалей, удобно ли ему спрыгивать, садиться и тормозить, есть ли запас по регулировке сидения и руля. Но не берите велосипед большего, чем нужно размера, иначе падений и травм не избежать. И главное: велик должен нравится ребенку!

Где купить детский велосипед

Интернет-магазин АЛЛО предлагает 246 моделей детских велосипедов стоимостью от 1237 грн. Их можно приобрести по акциям, со скидками в кредит и в рассрочку. Есть двух-, трех- и четырехколесный транспорт на возраст от 1, 2, 3, 4, 6, 9 и 12 лет.

Среди цветовой гаммы варианты для мальчиков, девочек и универсальные. Есть велосипеды с закрытыми рамами, открытыми и складными, универсальные регулирующиеся и рассчитанные на разный рост: XXS (рост 110 – 135см), XS (рост 130 – 155см), 70 – 95 см, 85 – 110 см, 90 – 120 см, 105 – 135 см.

Среди 25-ти производителей такие торговые марки, как Ardis и Formula, Pride и Apollo, Royal Baby и SCOOL, Titan и HEAD, VNC и Premier. На сайте вы найдете не только детские и подростковые, но и городские, горные, шоссейные, гибриды, экстремальные велосипеды, унициклы и фэтбайки.

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