Анекдоты недели - 189

- Хорошо работать на трех работах! Денег много! Но не потому, что платят много, а потому, что тратить некогда.
***
Приглядела себе будущего мужа...
Подскажите, куда деть его жену?
***
Одесса, ателье.
- Здравствуйте, я хотел бы пошить у вас брюки...
- Таки в чем дело? Садитесь и шейте!
***
А во дворе играли дети. Каждый в своем смартфоне.
***
На голодный желудок плохо думается, но хорошо мечтается.
***
Кандидат в президенты Украины пошел на базар и пообещал:
- продавцам, что сало в два раза подорожает
- покупателям, что подешевеет в три раза
- свиньям – неприкосновенность.
***
- Вот видишь, дорогая, чудеса бывают! Сегодня вечер субботы, а я трезв, как стеклышко! - Не хочу тебя расстраивать, но сегодня уже вечер вторника!
***
Если отключат интернет, то на улицы выйдут миллионы людей из Facebook, которые знают, как надо управлять страной; 400.000 обученных танкистов из World of Tanks; 150.000 подготовленных орков и эльфов из World of Warcraft; 300.000 грамотных стратегов из Dota 2. Власть, одумайся!
***
- Оксана, за тобой мужчины бегают? - Бегают, но не очень быстро...
***
"НАСА отменила первый в истории выход в открытый космос женского дуэта астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох из-за отсутствия подходящих им скафандров." - из СМИ. На самом деле они просто отказались одновременно выходить в космос в одинаковых скафандрах.
***
- Пап, тебя опять в школу вызывают. - Что ты опять спалил? - Химичку с физруком в учительской.
***
В недавнем прошлом соседи прибегали на пожар кто с ведром кто с багром, а в наше время только со смартфоном и размещают фото в сети ещё до прибытия пожарных.
***
- Что такое брак?
- Это когда один всегда прав, а другой муж.
***
Заключенный пишет письмо жене:
- Спасибо за пилочку в пироге, теперь у меня самые ухоженные ногти в камере!
***
- Дорогая, а какой момент в нашей интимной жизни тебе нравится больше всего?
- Когда ты на кухню курить пошел, а я тихонько сплю.
***
- Холмс, но как? Как вы догадались, что убитый шел из поликлиники?
- Бахилы, Ватсон.
***
Жена – мужу:
- Я ухожу и ребенка забираю с собой!
- Спасибо…
***
Пьяный в 5 часов утра вываливаясь из бара:
- Что за странный запах?
Прохожий:
- Свежий воздух, сэр.
***
- Привет! Как жизнь у тебя?
- Жизнь у меня хорошая, даже с элементом роскоши.
- Это как?
- Ну, каждый день новый пакетик чая.
У центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка підбили підсумки загальноміського гумористичного конкурсу «Не сумне місто Суми»....
Гороскоп на завтра:
У оптимистов будет всё плохо, но они не заметят.
У пессимистов будет всё хорошо, но...
Отвечая на вопрос жены "Что бы ты без меня делал?", самое сложное - это мечтательно не улыбнуться....
Нет никого беззащитнее мужика, бродящего вечером седьмого марта по парфюмерному отделу....
А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"...