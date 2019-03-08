Анекдоты недели - 189 Жена говорит, что я алкаш, потому, что бухаю каждый день. Врёт конечно. Пользуется тем, что я ничего не помню.

- Хорошо работать на трех работах! Денег много! Но не потому, что платят много, а потому, что тратить некогда.

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Приглядела себе будущего мужа...

Подскажите, куда деть его жену?

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Одесса, ателье.

- Здравствуйте, я хотел бы пошить у вас брюки...

- Таки в чем дело? Садитесь и шейте!

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А во дворе играли дети. Каждый в своем смартфоне.

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На голодный желудок плохо думается, но хорошо мечтается.

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Кандидат в президенты Украины пошел на базар и пообещал:

- продавцам, что сало в два раза подорожает

- покупателям, что подешевеет в три раза

- свиньям – неприкосновенность.

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- Вот видишь, дорогая, чудеса бывают! Сегодня вечер субботы, а я трезв, как стеклышко! - Не хочу тебя расстраивать, но сегодня уже вечер вторника!

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Если отключат интернет, то на улицы выйдут миллионы людей из Facebook, которые знают, как надо управлять страной; 400.000 обученных танкистов из World of Tanks; 150.000 подготовленных орков и эльфов из World of Warcraft; 300.000 грамотных стратегов из Dota 2. Власть, одумайся!

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- Оксана, за тобой мужчины бегают? - Бегают, но не очень быстро...

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"НАСА отменила первый в истории выход в открытый космос женского дуэта астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох из-за отсутствия подходящих им скафандров." - из СМИ. На самом деле они просто отказались одновременно выходить в космос в одинаковых скафандрах.

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- Пап, тебя опять в школу вызывают. - Что ты опять спалил? - Химичку с физруком в учительской.

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В недавнем прошлом соседи прибегали на пожар кто с ведром кто с багром, а в наше время только со смартфоном и размещают фото в сети ещё до прибытия пожарных.

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- Что такое брак?

- Это когда один всегда прав, а другой муж.

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Заключенный пишет письмо жене:

- Спасибо за пилочку в пироге, теперь у меня самые ухоженные ногти в камере!

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- Дорогая, а какой момент в нашей интимной жизни тебе нравится больше всего?

- Когда ты на кухню курить пошел, а я тихонько сплю.

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- Холмс, но как? Как вы догадались, что убитый шел из поликлиники?

- Бахилы, Ватсон.

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Жена – мужу:

- Я ухожу и ребенка забираю с собой!

- Спасибо…

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Пьяный в 5 часов утра вываливаясь из бара:

- Что за странный запах?

Прохожий:

- Свежий воздух, сэр.

***

- Привет! Как жизнь у тебя?

- Жизнь у меня хорошая, даже с элементом роскоши.

- Это как?

- Ну, каждый день новый пакетик чая.