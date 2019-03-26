Канадская игрушка Вивайб теперь и в Украине ® Технологический прогресс не стоит на месте, сегодня появляются все новые и новые гаджеты. Прорыв добрался и до интимной сферы, если ранее удивить человека можно было необычными игрушками и аксессуарами, то сегодня появились «умные» игрушки.

Самой впечатляющей и первой из них является канадское изобретение – вибратор We Vibe. Как только его представили широкой аудитории, девайс сразу завоевал доверие и симпатию пользователей. Производители сделали аксессуар очень удобным, практичным и абсолютно безопасным. Вивайб стал секс-игрушкой номер один не только в Америке, но и в Европе, а сегодня он радует и украинские пары.

Приобрести изделие можно обратившись в интернет-магазин «No Taboo» в Киеве https://aaaa.in.ua/igrushki/we-vibe-vivajb/. В каталоге магазина вы найдете разные модели представленного аксессуара по оптимальной стоимости от проверенного производителя. Вивайб – это серия интимных игрушек для пар или индивидуального использования, которые позволяют существенно расширить грани сексуальных утех и открыть для возлюбленных новые ощущения.

Вибратор Вивайб: основные преимущества

Игрушка создавалась, учитывая все анатомические особенности человека, поэтому она очень надежная, качественная и безопасная. Девайс изготовлен из натуральных материалов, преимущественно силикона, он гипоаллергенен, не вызывает раздражений или неприятных ощущений.

Среди других достоинств игрушки стоит отметить следующие:

· Это достаточно легкое, небольшое и аккуратное устройство, которое всегда можно взять с собой.

· Гаджет можно использовать вдвоем.

· Новые модели позволяют управлять ими через смартфон.

· Конструкция, учитывающая анатомические особенности подходит абсолютно всем.

· Доказано, что использование игрушки способствует многократным оргазмам.

· Так как продукция не боится влаги, ею можно пользоваться в ванной и душе.

· Вибратор оснащен мощным аккумулятором, вам не придется постоянно менять батарейки.

· Без подзарядки изделие работает на протяжении двух часов.

· Модели оснащены разными вибрационными режимами, это помогает каждому человеку индивидуально подобрать тот режим, который подходит именно ему.

· Игрушка имеет стильный дизайн и интересный декор, что делает ее достаточно привлекательной.

Где купить We Vibe?

Магазин «No Taboo» является официальным дистрибьютором We Vibe в нашей стране, сотрудники бутика отвечают за подлинность изделия и предоставляют годовую гарантию на каждую модель с момента приобретения.

Приобрести товар можно, оформив заказ на официальном сайте интим-бутика, связавшись с менеджерами или купив его в одном из магазинов, которые открыты во многих городах Украины. Покупатели, которые уже успели познакомиться с новинкой, оставляют только положительные отзывы, что говорит о хорошем качестве представленного продукта. Хотите попробовать и вы? Тогда обращайтесь в «No Taboo».