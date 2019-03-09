Анекдоты недели - 190

- Слушай, Вась, ты завтра сможешь от нашей команды побежать на соревнованиях офисных работников?
- Пожалуй, смогу!
- А как: спринтером на короткую дистанцию или стайером на длинную?
- Давай с принтером! А тайер - это что?
***
Я хочу за тебя замуж, но я понимаю, что одного моего желания мало...
Поэтому я взяла пистолет.
***
- Сначала я снял с нее юбку, затем медленно стянул блузку, потом лифчик, а трусы просто упали к моим ногам...
- Боря! Можно без всего этого пафоса? Я тебя раз в жизни попросила снять сухое белье с веревки!
***
Жена - мужу:
- Я от тебя ухожу!
Муж в панике:
- Я с тобой!
***
Доктор говорит пациенту, очнувшемуся от наркоза:
- Операцию вы перенесли хорошо, а вот перед ней вы вели себя плохо: вырывались, кричали... А вот ваш знакомый с соседней койки вел себя еще хуже!
- Еще бы! Нас ведь в вашу больницу послали окна мыть.
***
А теперь, пожалуйста, подробно, по пунктам и с развернутыми доказательствами объясните, почему вы считаете меня занудой.
***
Почему-то фраза "Профессор завалил студента на экзамене" звучит совершенно обыденно, а вот "Студент завалил профессора после экзамена" вызывает бурную реакцию.
***
Мы с мужем никогда не ссоримся из-за денег.
Мелочь, которую он приносит, не заслуживает того, чтобы ругаться.
***
- Я просто замкнутая.
- И давно замкнуло?
***
Жена попросила меня подарить ей на день рождения что-нибудь с алмазиком. Как думаете, алмазное сверло подойдет?
***
Муж ищет в ящике стола свидетельство о браке.
- Дорогая, где эта бумажка о тюремном заключении?
- Нет уж, милый, скорее это твой пожизненный абонемент на трехразовое питание.
***
- Вот видишь, дорогая, чудеса бывают! Сегодня вечер субботы, а я трезв как стеклышко!
- Не хочу тебя расстраивать, но сегодня уже вечер вторника!
***
- Доктор, я слишком асоциальна, мне трудно общаться с другими людьми. Как с этим бороться?
- Алкоголь.
- Да, но это временное решение, а мне нужно что-нибудь постоянное...
- Алкоголизм.
***
Жмеринка. Моня продает свою корову Яше, тот продает эту же корову, немного дороже, обратно Моне. Моня опять продает ее Яше. Однажды Моня приходит к Яше, сияя от радости.
- Я очень выгодно продал корову одному приезжему!
Яша, побледнев:
- А на что мы теперь будем жить?
***
- Братан, одолжи перфоратор до завтра!
- Слушай, он у бати... А попроси у соседа!
- Кто в здравом уме будет давать соседу перфоратор?
***
В кресло к незнакомым парикмахерам мадам Рабинович всегда садится со словами:
- Девчонки! Завтра муж из тюрьмы выходит. 8 лет за двойное убийство отсидел. Хочу быть красивой для него... И шо вы себе думаете? Таки ещё ни разу нигде плохо не подстригли...
Жена говорит, что я алкаш, потому, что бухаю каждый день. Врёт конечно. Пользуется тем, что я ничего не помню....
У центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка підбили підсумки загальноміського гумористичного конкурсу «Не сумне місто Суми»....
Гороскоп на завтра:
У оптимистов будет всё плохо, но они не заметят.
У пессимистов будет всё хорошо, но...
Отвечая на вопрос жены "Что бы ты без меня делал?", самое сложное - это мечтательно не улыбнуться....
Нет никого беззащитнее мужика, бродящего вечером седьмого марта по парфюмерному отделу....