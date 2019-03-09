Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1264

Анекдоты недели - 190

Купила китайский чай для похудения. С тортиком - обалденно!

- Слушай, Вась, ты завт­ра сможешь от нашей ­команды побежать на соревнованиях офисных работников? 

- Пожалуй, смогу! 

- А как: спринтером на короткую дистанцию или стайером на длинную? 

- Давай с принтером! А тайер - это что?

***

Я хочу за тебя замуж, но я понимаю, что одного моего желания мало...

Поэтому я взяла пистолет.

***

- Сначала я снял с нее юбку, затем медленно стянул блузку, потом лифчик, а трусы просто упали к моим ногам...

- Боря! Можно без всего этого пафоса? Я тебя раз в жизни попросила снять сухое белье с веревки!

***

Жена - мужу:

- Я от тебя ухожу!

Муж в панике:

- Я с тобой!

***

Доктор говорит пациенту, очнувшемуся от наркоза:

- Операцию вы перенесли хорошо, а вот перед ней вы вели себя плохо: вырывались, кричали... А вот ваш знакомый с соседней койки вел себя еще хуже!

- Еще бы! Нас ведь в вашу больницу послали окна мыть.

***

А теперь, пожалуйста, подробно, по пунктам и с развернутыми доказательствами объясните, почему вы считаете меня занудой. 

***

Почему-то фраза "Профессор завалил студента на экзамене" звучит совершенно обыденно, а вот "Студент завалил профессора после экзамена" вызывает бурную реакцию.

***

Мы с мужем никогда не ссоримся из-за денег. 

Мелочь, которую он приносит, не заслуживает того, чтобы ругаться.

***

- Я просто замкнутая.

- И давно замкнуло?

***

Жена попросила меня подарить ей на день рождения что-нибудь с алмазиком. Как думаете, алмазное сверло подойдет?

***

Муж ищет в ящике стола свидетельство о браке.

- Дорогая, где эта бумажка о тюремном заключении?

- Нет уж, милый, скорее это твой пожизненный абонемент на трехразовое питание.

***

- Вот видишь, дорогая, чудеса бывают! Сегодня вечер субботы, а я трезв как стеклышко!

- Не хочу тебя расстраивать, но сегодня уже вечер вторника!

***
- Доктор, я слишком асоциальна, мне трудно общаться с другими людьми. Как с этим бороться?

- Алкоголь.

- Да, но это временное решение, а мне нужно что-нибудь постоянное...

- Алкоголизм.

***

Жмеринка. Моня продает свою корову Яше, тот продает эту же корову, немного дороже, обратно Моне. Моня опять продает ее Яше. Однажды Моня приходит к Яше, сияя от радости.
- Я очень выгодно продал корову одному приезжему!
Яша, побледнев:
- А на что мы теперь будем жить?
***

- Братан, одолжи перфоратор до завтра!
- Слушай, он у бати... А попроси у соседа!
- Кто в здравом уме будет давать соседу перфоратор?
***

В кресло к незнакомым парикмахерам мадам Рабинович всегда садится со словами:
- Девчонки! Завтра муж из тюрьмы выходит. 8 лет за двойное убийство отсидел. Хочу быть красивой для него... И шо вы себе думаете? Таки ещё ни разу нигде плохо не подстригли...

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