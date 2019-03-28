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Ваби-Саби в интерьере

Ваби-саби, или «красота несовершенства». Один из краеугольных камней японской эстетической культуры был недавно заново открыт в дизайне интерьера. Став настоящей мантрой в проектировании, философии и, прежде всего, в декоре дома. Этот стиль, изменяющийся и динамичный, отражает жизненный путь людей, живущих в доме.

Понятие Ваби-Саби нелегко перевести. Термин «Ваби» первоначально означал уединенную жизнь в природе; значение «Саби» - «холодно, бедно». На протяжении веков эта мысль развивалась, принимая исключительно позитивные коннотации.

Мебель из натуральных материалов
© Фото Westwing
Согласно этой философии, красота представляет собой безмолвный и изменчивый мир, способный совершенно неожиданно раскрыть себя, вплоть до искажения идеи о предмете, который до сих пор казался некрасивым или не соответствовал Вашему вкусу. Естественно, что нематериальный подход не совсем подходил гиперпрагматическому западному миру, который в итоге приписал ему ряд физических характеристик совершенно узнаваемых, превратив в шаблон, легко экспортируемый и воспроизводимый в мире творчества. Сегодня это актуально, как никогда, в интерьере.
Легкий и спокойный интерьер
© Фото Westwing
Дом в восточном стиле - Ваби-Саби в дизайне и декоре

Появление и «повторное открытие» Ваби-Саби в дизайне и декоре дома очень быстро переходит от восприятия его как тренда к переосмыслению основ классических традиций Дома и Жизни. На самом деле, возникает несовершенная и живая эстетика, в которой время преумножает ценность, добавляя повествовательные элементы, связанные с историей конкретного предмета мебели или объекта.

Случайная царапина, углубление в потертой древесине, сбитый угол - все соответствует этой философии декора, которая никогда не стоит на месте, видоизменяется под влиянием жизненных ситуаций, прожитых моментов в стенах дома.

Интересный декор
© Фото Westwing
3 основные характеристики стиля Ваби-Саби

Стилистика Ваби-Саби, безусловно, создает визуально чистую и очень комфортную атмосферу. Выделяют три основные характеристики, которые определяют его суть, природную вселенную:
1. Нет ничего идеального
2. Ничто не вечно
3. Ничто не завершено

Три кардинальные точки, которые на самом деле, как будто, отображают жизнь в ее динамической сущности. Интерьер, на первый взгляд, кажется асимметричным, шероховатым, с неровными поверхностями и неброскими цветами, явно ручной работы. Чувственность и внимание к деталям - фундаментальные условия для постижения идеального совершенства, которое передается именно материальным несовершенством, «незаконченным» аспектом.

что это в интерьере?
© Фото Westwing
Дом Ваби-Саби

В обстановке дома Ваби-Саби превалируют натуральные цвета, чередующиеся с универсальным чисто белым. Мягкое освещение обязательно, так же как и грубые ткани с минимальной обработкой и окраской волокон.

Большое значение имеют аксессуары. Камень, глина, цемент - обрамляют дерево различной породы. Бесспорно, дерево – самый важный элемент стиля.

Способность стиля адаптироваться подтверждается простотой сочетания с современными предметами интерьера.

Необычная консоль
© Фото Westwing
Ваби-Саби? Новая перспектива интерьера

Стиль Ваби-Саби - красота, состоящая из необходимых и функциональных предметов и аксессуаров. Природа в её простоте: возвращение к базовым и нейтральным тонам, которые взаимодействуют с простыми и извилистыми, но несовершенными формами. Истинная философия стиля, который с каждым днем становится все более популярным, отражает необходимость вернуться к более интимному ощущению дома, пространства, в котором пересекаются бесконечное количество эмоциональных стимулов.

Декор подушками
© Фото Annabell Kutucu
«... если объект может вызвать у нас чувство безмятежной тоски и духовного восторга, то мы можем сказать, что этот объект - Ваби-Саби!»
Эндрю Джунипер

перевод статьи с итальянского языка
Автор: Алессандро Балиа
источник: https://www.westwing.it/

 
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