Ваби-Саби в интерьере

Дом в восточном стиле - Ваби-Саби в дизайне и декоре

Появление и «повторное открытие» Ваби-Саби в дизайне и декоре дома очень быстро переходит от восприятия его как тренда к переосмыслению основ классических традиций Дома и Жизни. На самом деле, возникает несовершенная и живая эстетика, в которой время преумножает ценность, добавляя повествовательные элементы, связанные с историей конкретного предмета мебели или объекта.

Случайная царапина, углубление в потертой древесине, сбитый угол - все соответствует этой философии декора, которая никогда не стоит на месте, видоизменяется под влиянием жизненных ситуаций, прожитых моментов в стенах дома.