Ваби-Саби в интерьере

Понятие Ваби-Саби нелегко перевести. Термин «Ваби» первоначально означал уединенную жизнь в природе; значение «Саби» - «холодно, бедно». На протяжении веков эта мысль развивалась, принимая исключительно позитивные коннотации.
Появление и «повторное открытие» Ваби-Саби в дизайне и декоре дома очень быстро переходит от восприятия его как тренда к переосмыслению основ классических традиций Дома и Жизни. На самом деле, возникает несовершенная и живая эстетика, в которой время преумножает ценность, добавляя повествовательные элементы, связанные с историей конкретного предмета мебели или объекта.
Случайная царапина, углубление в потертой древесине, сбитый угол - все соответствует этой философии декора, которая никогда не стоит на месте, видоизменяется под влиянием жизненных ситуаций, прожитых моментов в стенах дома.
Стилистика Ваби-Саби, безусловно, создает визуально чистую и очень комфортную атмосферу. Выделяют три основные характеристики, которые определяют его суть, природную вселенную:
1. Нет ничего идеального
2. Ничто не вечно
3. Ничто не завершено
Три кардинальные точки, которые на самом деле, как будто, отображают жизнь в ее динамической сущности. Интерьер, на первый взгляд, кажется асимметричным, шероховатым, с неровными поверхностями и неброскими цветами, явно ручной работы. Чувственность и внимание к деталям - фундаментальные условия для постижения идеального совершенства, которое передается именно материальным несовершенством, «незаконченным» аспектом.
В обстановке дома Ваби-Саби превалируют натуральные цвета, чередующиеся с универсальным чисто белым. Мягкое освещение обязательно, так же как и грубые ткани с минимальной обработкой и окраской волокон.
Большое значение имеют аксессуары. Камень, глина, цемент - обрамляют дерево различной породы. Бесспорно, дерево – самый важный элемент стиля.
Способность стиля адаптироваться подтверждается простотой сочетания с современными предметами интерьера.
Стиль Ваби-Саби - красота, состоящая из необходимых и функциональных предметов и аксессуаров. Природа в её простоте: возвращение к базовым и нейтральным тонам, которые взаимодействуют с простыми и извилистыми, но несовершенными формами. Истинная философия стиля, который с каждым днем становится все более популярным, отражает необходимость вернуться к более интимному ощущению дома, пространства, в котором пересекаются бесконечное количество эмоциональных стимулов.
перевод статьи с итальянского языка
Автор: Алессандро Балиа
источник: https://www.westwing.it/
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